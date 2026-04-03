Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια σε Κύπρο και ΕΕ τον Φεβρουάριο

Οριακή μείωση παρουσίασαν τα καταθετικά επιτόκια τον Φεβρουάριο για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο. Πτωτικά κινήθηκαν και τα δανειστικά επιτόκια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε στο 1,19%, από 1,20% τον προηγούμενο μήνα. Τον Φεβρουάριο του 2025, βρίσκονταν στο 1,51%.

Τα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά στην Κύπρο είναι τα τέταρτα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,74%), Βουλγαρία (1,02%) και Ελλάδα (1,11%). Αντίθετα, τα ψηλότερα έχει η Ιταλία (2,28%) και Ολλανδία (2,26%).

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,13%, σε σύγκριση με 1,31% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,52%. Είναι τα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα επιτόκια απολαμβάνουν οι καταθέτες στη Γαλλία και Εσθονία.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα επιτόκια των δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά ανέρχονται σε 3,06% έναντι 3,37% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχει η Λετονία (3,93%) και η Εσθονία (3,78%) και τα χαμηλότερα η Μάλτα (2,05%) και η Βουλγαρία (2,47%).

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι και τα καταναλωτικά δάνεια ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια είναι τα δέκατα πιο χαμηλά στην ΕΕ.

 

