Αννίτα και Φειδίας εκπέμπουν μήνυμα συνεργασίας – Οι τρεις κοινές προτεραιότητες ΔΗΣΥ και Άμεσης Δημοκρατίας (βίντεο)

Σε κοινό βίντεο που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου εμφανίστηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, συζητώντας σημεία σύγκλισης μεταξύ του ΔΗΣΥ και του κινήματος «Άμεση Δημοκρατία».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους, όπως είπε, υπάρχει κοινή προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών.

Πρώτο θέμα αποτέλεσε το δημογραφικό και η στήριξη των οικογενειών. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι οι προτάσεις που καταθέτει η Άμεση Δημοκρατία για την ενίσχυση των οικογενειών είναι εφικτές, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο ΔΗΣΥ θεωρεί πως μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο από τους αριθμούς που εισηγείται το κίνημα.

Απαντώντας, ο Φειδίας Παναγιώτου σχολίασε ότι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Δεύτερο σημείο σύγκλισης, σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, είναι η στήριξη των συνταξιούχων με χαμηλές και μεσαίες συντάξεις. Όπως ανέφερε, όσοι έχουν συνεισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λαμβάνουν σύνταξη ύψους 1.088 ευρώ θα πρέπει να έχουν το σχετικό δικαίωμα στήριξης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο στεγαστικό ζήτημα. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι η πρόταση της Άμεσης Δημοκρατίας για δημιουργία 10.000 νέων κατοικιών είναι εφικτή, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, μέσω κινήτρων και συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους δύο πολιτικούς χώρους, όπως η παιδεία και το θέμα των εκποιήσεων. Όπως είπε, υπάρχει κοινή αντίληψη ότι το κράτος οφείλει να στηρίζει όσους αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες.

«Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε και θα πρέπει να βρούμε τρόπους, μέσω της συνεργασίας και της άσκησης πίεσης προς την εκτελεστική εξουσία, να κάνουμε αυτό που αναμένουν από εμάς οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι η Άμεση Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεργαστεί «για το καλό των Κυπρίων πολιτών».

Δείτε το βίντεο: