Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του ΚΕΕ και του ΡΤΚ με αφορμή την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι, μετά τη δημιουργία εκ νέου «κυβέρνησης», πρώτη του προτεραιότητα θα είναι να προωθήσει στη «βουλή» ρύθμιση που θα επιτρέπει σε όλους τους στρατεύσιμους νέους να εξαγοράζουν τη θητεία τους, χωρίς κριτήρια. Η δυνατότητα αυτή ισχύει σήμερα μόνο για όσους σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό.
Κατεχόμενα: Στα ύψη η αντιπαράθεση ΚΕΕ - ΡΤΚ για τη στρατιωτική θητεία ενόψει «εκλογών»
Ο Ουνάλ Ουστέλ και η Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί διασταύρωσαν τα ξίφη τους για πρόταση που θα επιτρέπει σε όλους τους νέους να εξαγοράζουν τη στρατιωτική θητεία.
Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, κάλεσε τον Ουστέλ να ψηφίσει τη ρύθμιση από τώρα. Είπε ότι το κόμμα της προτίθεται να την καταθέσει σε έκτακτη ολομέλεια της «βουλής», πριν από τις «βουλευτικές εκλογές» της 6ης Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο Ουστέλ κατηγόρησε την Ιντζιρλί για λαϊκισμό και πολιτική απειρία. Υποστήριξε ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εγκριθεί από τη «βουλή» μέσα σε 24 ώρες, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, καθώς αφορά πολλούς νόμους και αμυντικές ρυθμίσεις.
«Αυτό το θέμα υπερβαίνει τις δυνατότητές σας, Σιλά χανίμ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση πέρασε όλη την προεκλογική εκστρατεία με «ρομαντικά λόγια», χωρίς να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη νεολαία, και τώρα οικειοποιείται τις υποσχέσεις του ΚΕΕ.
Ο Ουστέλ διερωτήθηκε επίσης ποιες συμφωνίες ή ποια έργα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Τουρκία υποστήριξε το ΡΤΚ τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόσθεσε ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν από όσους απορρίπτουν έργα με την Άγκυρα και προσπαθούν να της «κουνήσουν το δάχτυλο».
«Αφού πλέον φτάσατε σε σημείο σύγκλισης, ελάτε να ψηφίσουμε αυτόν τον νόμο ομόφωνα», έγραψε η Ιντζιρλί σε ανάρτησή της. Πρόσθεσε ότι το ΡΤΚ είχε καταθέσει και στο παρελθόν πολλές προτάσεις για τον «νόμο περί στρατιωτικής θητείας», μεταξύ των οποίων και τη βελτίωση των όρων της εξαγοράσιμης θητείας, αλλά ο Ουνάλ Ουστέλ τις είχε απορρίψει.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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