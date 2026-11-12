Στο επίκεντρο η κοινή στρατηγική Ελλάδας και Κύπρου

Κεντρικό μήνυμα των εργασιών, που διεξήχθησαν σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αναζήτησης νέου αναπτυξιακού προσανατολισμού για την Ευρώπη, ήταν η ανάγκη οι δύο χώρες να αξιοποιήσουν τη μεταξύ τους εγγύτητα για τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών και την ενίσχυση της επιρροής τους στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κοντά. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς αυτή η εγγύτητα μπορεί να μετατραπεί σε καλύτερη δημόσια πολιτική», ανέφερε κατά την έναρξη του συνεδρίου ο εκτελεστικός πρόεδρος του Cyprus Forum, Νικόλας Κυριακίδης.

Στην παρέμβασή του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ανέδειξε τη διασυνδεσιμότητα ως βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ενεργειακών υποδομών και των περιφερειακών συνεργασιών. Ειδική αναφορά έκανε στον Great Sea Interconnector (GSI), στους τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας και στο σχήμα 3+1, τα οποία, όπως σημείωσε, μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε κόμβο ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, στις οποίες περιλαμβάνονται η ασφάλεια και η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα, η διεύρυνση της Ένωσης, η διαχείριση της μετανάστευσης και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Έλενα Λαζάρου, επισήμανε ότι η πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία και η επικείμενη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δημιουργούν ευκαιρίες για στενότερο συντονισμό των δύο χωρών και προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων και των δεξαμενών σκέψης Ελλάδας και Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαίο εργαλείο για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και αξιών.





Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στις συζητήσεις του συνεδρίου κυριάρχησαν τρεις βασικοί άξονες: η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και των μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στη δυσκολία μετατροπής των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, καθώς και στα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την εφαρμογή των προτάσεων των εκθέσεων Draghi και Letta. Αναδείχθηκε, παράλληλα, η ανάγκη για ένα σταθερότερο και περισσότερο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των περιφερειακών εξελίξεων, αντί να περιορίζονται σε αντιδράσεις απέναντι σε αποφάσεις τρίτων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υβριδικές απειλές, η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική πολιτική, καθώς και ο ρόλος της Τουρκίας και της Κίνας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσαν η ενέργεια, η τεχνολογία και οι μεταφορές, με έμφαση στις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς στους οποίους Ελλάδα και Κύπρος διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ναυτιλία. Συζητήθηκαν, επίσης, η ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και η ανάγκη οι δύο χώρες να διεκδικούν από κοινού ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές, λειτουργώντας ως ενιαία ομάδα.

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Νικόλας Κυριακίδης αναφέρθηκε στην αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, τονίζοντας ότι το Cyprus Forum Athens δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εκδήλωση, αλλά μια συνεχή διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ανταλλαγή απόψεων να οδηγεί σε συγκεκριμένες ιδέες, πολιτικές και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Το Cyprus Forum Athens διοργανώθηκε από τον οργανισμό Oxygen for Democracy, με το ΕΛΙΑΜΕΠ ως συνεργάτη περιεχομένου και τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και άλλων φορέων ως υποστηρικτών της διοργάνωσης.