Με αφορμή την πρόσφατη παραχώρηση του εμβληματικού θεάτρου «Ριάλτο» στον Δήμο Λεμεσού από το Υπουργικό Συμβούλιο, o Κίκης Καζαμίας φιλοξενούμενος του Γιάννη Πάζουρου, περιγράφει πώς το ιστορικό θέατρο σώθηκε λίγο πριν το κατεδαφίσουν οι μπουλντόζες.
Κίκης Καζαμίας: Το Ριάλτο το έσωσε η κοινωνία της Λεμεσού και ο Συνεργατισμός
Ο κ. Καζαμίας αφηγείται στον Γιάννη Πάζουρο, πώς το Ριάλτο, συνέβαλε στη μεταμόρφωση της "αμαρτωλής" Πλατείας Ηρώων
Από την αρχική κινητοποίηση μιας ομάδας ενεργών πολιτών μέχρι και την εμπλοκή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού και των μελών του, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να διαθέσουν σημαντικά για την εποχή χρηματικά ποσά, προκειμένου αρχικά να σώσουν το θέατρο και στη συνέχεια να το θέσουν ξανά σε λειτουργία.
Μεταξύ άλλων, συζητούμε για την «αμαρτωλή» Πλατεία Ηρώων και πώς το Ριάλτο έπαιξε τον δικό του ρόλο στη μεταμόρφωσή της. Ο Κίκης Καζαμίας θυμάται μαζί μας μερικές ιστορίες από το Ριάλτο, ενώ η συζήτηση φτάνει μέχρι και τα πιο πρόσφατα γεγονότα, όταν το κλείσιμο του Συνεργατισμού έφερε το ιστορικό θέατρο σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
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