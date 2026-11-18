Από την αρχική κινητοποίηση μιας ομάδας ενεργών πολιτών μέχρι και την εμπλοκή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού και των μελών του, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να διαθέσουν σημαντικά για την εποχή χρηματικά ποσά, προκειμένου αρχικά να σώσουν το θέατρο και στη συνέχεια να το θέσουν ξανά σε λειτουργία.

Μεταξύ άλλων, συζητούμε για την «αμαρτωλή» Πλατεία Ηρώων και πώς το Ριάλτο έπαιξε τον δικό του ρόλο στη μεταμόρφωσή της. Ο Κίκης Καζαμίας θυμάται μαζί μας μερικές ιστορίες από το Ριάλτο, ενώ η συζήτηση φτάνει μέχρι και τα πιο πρόσφατα γεγονότα, όταν το κλείσιμο του Συνεργατισμού έφερε το ιστορικό θέατρο σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.