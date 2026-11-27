Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη συζήτηση για τις υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ειδικά μετά την αποφυλάκιση του σφετεριστή Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ από τις φυλακές στο Ισραήλ όπου κρατείτο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το δικηγορικό γραφείο Σωτήρης Αργυρού και Συνέταιροι ΔΕΠΕ, το οποίο εκπροσωπεί την κατηγορούμενη, εκδόθηκε κλήση μάρτυρα προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως σημειώνει το δικηγορικό γραφείο, «σκοπός της κλήσης του μάρτυρα είναι να καταθέσει ότι είναι πολιτική της κυβέρνησης να καταχωρούνται τέτοιου είδους υποθέσεις, πολιτική που πρώτη φορά ακολουθείται από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του επιχειρήματος της υπεράσπισης ότι το θέμα είναι πολιτικό και όχι νομικό». Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης, υποστηρίζει ότι, «η προσπάθεια μετατόπισης ενός ξεκάθαρα πολιτικού ζητήματος στους ώμους των Κυπριακών Δικαστηρίων καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης από τα Κυπριακά Δικαστήρια και με αυτό τον τρόπο αφήνεται εκτεθειμένη η Κυπριακή Δικαιοσύνη».

Νομικοί κύκλοι μιλώντας στον «Π» εξήγησαν ότι από τη στιγμή που η κλήτευση έγινε ονομαστικά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχει υποχρέωση να καταθέσει ως μάρτυρας. Σημειώνεται ότι, υπάρχει και το προηγούμενο κλήτευσης και κατάθεσης Προέδρου της Δημοκρατίας σε ποινική διαδικασία σε δικαστήριο. Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Πάντως, το Προεδρικό επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλητεύθηκε για να καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και υπάρχει συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία για τα περαιτέρω διαδικαστικά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ewa Isabella Kunzel συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7 Ιουλίου 2024, μετά την άφιξή της από τη Γερμανία. Αρχικά εναντίον της εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης και συνέχεια παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία. Κατά την πρώτη εμφάνισή της ενώπιον Κακουργιοδικείου, διατάχθηκε όπως συνεχιστεί η κράτησή της ως υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές.

Η Ewa Isabella Kunzel αντιμετωπίζει συνολικά 44 κατηγορίες, εκ των οποίων 24 κατηγορίες για το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 18 κατηγορίες παράνομης νομής και χρήσης γης και μία κατηγορία παράνομης κατοχής γης. Στην πορεία της εκδίκασης της υπόθεσης στο κατηγορητήριο προστέθηκαν ακόμη δύο κατηγορίες που αφορούν τεμάχιο γης στο οποίο ανεγέρθηκε το συγκρότημα Olive Trees.

Η κατηγορούμενη διατηρούσε εταιρεία στη Γερμανία που ασχολείτο με αγοραπωλησίες ακινήτων και μεταξύ άλλων διαφήμιζε ακίνητα στα κατεχόμενα, ενώ και η ίδια φέρεται να αγόρασε ακίνητο στα κατεχόμενα.

Μεταξύ άλλων στις αποσκευές της εντοπίστηκαν στοιχεία αναφορικά με τη συνεργασία που είχε με τον όμιλο Kayim στα κατεχόμενα, που δραστηριοποιείται εκεί παράνομα. Η Γερμανίδα, προωθούσε ή και πωλούσε περιουσίες στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο όπου ανεγέρθηκαν παράνομα από τον όμιλο Kayim.