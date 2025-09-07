Έχει κουράσει πολύ ο Χριστοδουλίδης με αυτό το πήγαινε -έλα με τον ανασχηματισμό. Ο ένας υπουργός σου λέει θα γίνει και αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεται στην πρίζα. Ο άλλος σου λέει, περσινά ξινά σταφύλια. Η κρίση πέρασε, μας λέει, ο κύριος Πρόεδρος δεν θα κάνει ανασχηματισμό, για να προσθέσει με χιούμορ: «Μα πού να έβρει καλύτερους σιόρ»; Γελοιότητες θα μου πείτε. Από την άλλη, ο Μικρός Νίκος Ρισελιέ έχει χρηματίσει υψηλόβαθμος αυλικός στο Παλάτι του Νίκου Λουδοβίκου Περαπεδκιώτη, οπότε ξέρει να ελίσσεται και κυρίως να περιπαίζει κόσμο. Το πρόβλημα του ανασχηματισμού βέβαια, πέρα από τα επικοινωνιακά του Προέδρου, έχει και ουσία; Θα κρατήσει στο παρόν υπουργικό σχήμα τους καμένους μέχρι τις βουλευτικές ή θα εξυπηρετούσε καλύτερα τη στρατηγική του για δεύτερη θητεία ένας ανασχηματισμός με φρέσκες κομματόφατσες από ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ -ΔΗΠΑ; Τις επόμενες μέρες; Κάποιοι λένε ότι δεν θα κάνει ανασχηματισμό γιατί δεν βρίσκει άτομα. Δεν βοηθά και η πρώτη κυρία. Η οποία κοιτάζει και ξανακοιτάζει την κορδέλα με τις κουμέρες και τους κουμπάρους για να δει αν έμεινε κανένας πίσω, αλλά και πάλι δεν βρίσκει.

ΘΟΥΚΗΣ