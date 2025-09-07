Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όταν αυτό το κράτος είναι να εισπράξει από τους πολίτες του, γίνεται έξυπνο και προνοητικό

Όταν αυτό το κράτος είναι να εισπράξει από τους πολίτες του, γίνεται έξυπνο και προνοητικό. όταν είναι να δώσει, χρειάζεται μια χαρτούρα απ' εδώ μέχρι το Προεδρικό. Η Αστυνομία λοιπόν είναι χαρούμενη, γιατί με το photoradar list, λέει, θα επιλύσει κατά πολύ ένα σοβαρό πρόβλημα με τα εξώδικα που εκκρεμούν, αφού παράλληλα προωθείται και νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την αποστολή ειδοποίησης σε παραβάτη οδηγό, όχι μόνο μέσω συστημένης επιστολής αλλά και με sms ή με e-mail.

Αν η λίστα με τα εκκρεμή εξώδικα τύχει έγκρισης από την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα υπάρχει σε υπολογιστές στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, καθώς και στα οδοφράγματα, και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα. Στην περίπτωση που ένας πολίτης εμφανιστεί για να αναχωρήσει από την Κύπρο ή να περάσει στα κατεχόμενα, θα ελέγχεται κατά πόσον υπάρχει σε εκκρεμότητα εναντίον του εξώδικο από κάμερες. Αν το όνομά του εντοπιστεί στη λίστα, τότε θα του επιδίδεται εκείνη την ώρα ειδοποίηση, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το εξώδικο. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθούν και τα προβλήματα με τους Τουρκοκύπριους, αφού μέχρι τώρα δεν γίνεται έλεγχος στα οδοφράγματα για να φανεί αν κάποιος έχει καταγγελθεί από τις κάμερες, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί δεκάδες χιλιάδες απλήρωτα εξώδικα.

ΘΟΥΚΗΣ

