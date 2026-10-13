Το διακύβευμα των προεδρικών εκλογών του 2028

Η απώλεια θέσεων εργασίας και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα αβεβαιότητας και δυσαρέσκειας. Η ανασφάλεια και ο θυμός στρέφουν τους πολίτες προς τα ακροδεξιά κόμματα. Οι πολιτικές επιπτώσεις της οικονομικής δυσφορίας είναι εμφανείς στη Γερμανία. Η ακροδεξιά επελαύνει στη χώρα με την πιο ισχυρή οικονομία της ΕΕ.

Κάποιος θα έλεγε ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Ο συμβιβασμός με τις απαιτήσεις της Μόσχας ώστε να αρχίσει η εισαγωγή φθηνών ρωσικών καυσίμων, με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού και την ανακούφιση των νοικοκυριών. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει ένα πιο σοβαρό διακύβευμα και προτιμούν να πληρώσουν το οικονομικό κόστος της ασφάλειας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αντιλαμβάνονται το ζήτημα τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης.

Κάθε ιστορική εποχή έχει το δικό της διακύβευμα και στην πολιτική πάντα κάτι διακυβεύεται. Ποιο θα είναι το βασικότερο διακύβευμα των επόμενων προεδρικών εκλογών; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν τα κόμματα και οι ενδιαφερόμενοι για τον προεδρικό θώκο.

Η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ αντιμετωπίζει τα ίδια ζητήματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η ενεργειακή κρίση μάς χτύπησε την πόρτα και η ακρίβεια αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης. Ωστόσο, υπάρχει πιο σημαντικό διακύβευμα από το κόστος ζωής. Η ασφάλεια των πολιτών είναι το πιο βασικό ζήτημα σε ένα νησί μοιρασμένο.

Ο κίνδυνος της πρόκλησης σοβαρού επεισοδίου στην Πράσινη Γραμμή είναι υπαρκτός όσο το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει ανοιχτό και σε εκκρεμότητα. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μάς διδάσκουν ένα πράγμα. Ο πόλεμος δεν είναι πια αδιανόητος. Βέβαια, η τοποθέτηση του Κυπριακού στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας μετά από τόσες πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, άρχισε να δημιουργεί σε πολλούς την εντύπωση ότι πρόκειται για εμμονή μερικών ουτοπιστών που είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα.

Ωστόσο, η άποψη ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στο Κυπριακό είναι αποτέλεσμα μιας μοιρολατρικής στάσης απέναντι στην Ιστορία, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από την πολιτική του μακροχρόνιου αγώνα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει κούραση, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να παραδεχτούμε ότι το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται εάν το υποβιβάσουμε ή το αγνοήσουμε.

Το διακύβευμα, λοιπόν, των προεδρικών εκλογών του 2028 αφορά ακριβώς την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί ώστε οι πολίτες αυτού του νησιού να πιστέψουν ξανά ότι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Το πρόσωπο που θα καθίσει στον προεδρικό θώκο θα πρέπει να μπορεί να εμπνεύσει τον λαό και να επιθυμεί πραγματικά την επίλυση του Κυπριακού.

Τα επιχειρήματα για την αδιαλλαξία της Τουρκίας αποτελούν μια προσπάθεια υποβιβασμού του Κυπριακού σε δευτερεύον ζήτημα, ούτως ώστε να ενισχυθούν υποψήφιοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαχειριστές του στάτους κβο. Τούτο αφορά και τον ΔΗΣΥ, που τις τελευταίες ημέρες μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Το διακύβευμα στην περίπτωση του ΔΗΣΥ σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές αφορά τον κληριδικό χαρακτήρα του κόμματος.