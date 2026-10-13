Το Τρόοδος δεν θα σωθεί με εξαγγελίες

Το κράτος καλεί τους νέους να επιστρέψουν στα χωριά, αλλά δεν τους επιτρέπει πάντα να χτίσουν σπίτι. Χρηματοδοτεί τη φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά δεν υπάρχουν φροντιστές. Θέλει να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία, αλλά η τύχη ενός τμήματος μπορεί να εξαρτάται από έναν μαθητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ορεινής Κύπρου, πίσω από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τα μεγαλόπνοα αναπτυξιακά σχέδια.

Το πρόσφατο οδοιπορικό του «Π» στη Σολιά και τη Μαραθάσα αποτυπώνει ένα βαθύτερο πρόβλημα: την αδυναμία του κράτους να αντιληφθεί ότι οι ορεινές κοινότητες δεν μπορούν να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν στα αστικά κέντρα.

Η Εθνική Στρατηγική για το Τρόοδος αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη. Όμως, καμία στρατηγική δεν μπορεί να αποδώσει όταν οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, οι επιχειρήσεις σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία και οι οικογένειες αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για βασικές ανάγκες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε πρόσφατα στόχο τον διπλασιασμό του πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων και της Τηλλυρίας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Φιλόδοξος στόχος, αλλά με ποιες προϋποθέσεις; Πώς θα εγκατασταθεί μια νέα οικογένεια σε ένα χωριό χωρίς επαρκείς υπηρεσίες υγείας, σχολικές επιλογές και επαγγελματικές ευκαιρίες;

Το Τρόοδος δεν χρειάζεται μόνο καλύτερους δρόμους και περισσότερους επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα. Χρειάζεται μόνιμους κατοίκους. Και για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, πρέπει να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Απαιτούνται ειδικά πολεοδομικά κριτήρια, ουσιαστική φορολογική στήριξη, στελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες και πολιτικές προσαρμοσμένες στη γεωγραφική απομόνωση.

Κυρίως, όμως, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Η διατήρηση της ζωής στα ορεινά δεν είναι μια δαπάνη που πρέπει διαρκώς να δικαιολογείται με πληθυσμιακούς αριθμούς. Είναι επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην παραγωγή και στο μέλλον της υπαίθρου.

Γιατί ένα χωριό που ερημώνει δύσκολα ξαναζωντανεύει. Και κάθε οικογένεια που φεύγει αποτελεί μια ακόμη ήττα της κρατικής πολιτικής.

Η αναζωογόνηση πρέπει, επιτέλους, να μετριέται σε ανθρώπους που επιστρέφουν, όχι σε εξαγγελίες που επαναλαμβάνονται.