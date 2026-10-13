Μην φοβάστε να σπάσετε τα στερεότυπα

Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις για διάβασμα. Η πόρτα είναι πάντοτε ανοικτή σε πράγματα που σπάνε τα στερεότυπα και λένε κάτι το νέο. Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη, ξεσήκωσε τους πάντες. Τι λέει; Θα ψήφιζα ευχαρίστως έναν Τουρκοκύπριο υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας. Αμάν, εσύ το είπες αυτό; Άρχισε αμέσως να δουλεύει ο μηχανισμός λιντσαρίσματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Προσβολές, βρισιές. «Ντροπή, ποταπή γυναίκα»! Υπήρξαν και κάποιοι που τοποθέτησαν φωτογραφίες ανταρτών της ΕΟΚΑ δίπλα στη φωτογραφία της γυναίκας και εκστόμισαν απειλές. Η Έμιλυ είπε και το εξής: «Δεν θεωρώ σωστό να έχει τον ελληνικό εθνικό ύμνο η Κύπρος». Είναι ακριβώς μέσα στο μυαλό μου. Και εγώ ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Ελληνοκύπριο υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας. Γιατί να μην ψήφιζα, άλλωστε. Αλλά, εξ όσων βλέπω δεν υπάρχει ένας τέτοιος υποψήφιος στο προσκήνιο! Δηλαδή, αν γίνονταν εκλογές αυτή τη στιγμή, δεν θα ψήφιζα κανέναν. Αν ψηφίσω τον Χριστοδουλίδη, θα έχω ψηφίσει τον Νετανιάχου που διαπράττει γενοκτονία. Είμαι βέβαιος πως αν ήταν ο Μουσταφά Ακιντζί, η Έμιλυ θα τον ψήφιζε. Ο Ακιντζί ενέπνευσε εμπιστοσύνη σε μεγάλη μερίδα της ελληνοκυπριακής κοινότητας ως ένας «δίκαιος» ηγέτης. Μακάρι να πιεζόταν λίγο ακόμα και να μπορούσε να σπάσει τις αλυσίδες του.

Στον Τύπο στον βορρά δημοσιεύθηκαν ευρέως αυτά που είπε ο Ελληνοκύπριος ιστορικός, Τζέρι Κόσσυφος. Και εκείνος είπε πράγματα που έσπασαν τα στερεότυπα. Και η τουρκική πλευρά τα άρπαξε στον αέρα αυτά. Είπε το εξής: «Διαπράξαμε πολύ μεγάλα λάθη το 1963. Συμπεριφερθήκαμε άσχημα στους Τουρκοκυπρίους». Κοιτάξτε, διαβάζεται και αυτή η είδηση. Όχι επειδή είναι αλήθεια, επειδή σπάζει τα στερεότυπα. Όλοι μπούχτισαν από τις επαναλήψεις. Θέλουν να ακούσουν νέα πράγματα. Για παράδειγμα, οι δύο ηγέτες αν ανακοίνωναν τώρα ότι θα επισκεφθούν μαζί τους τάφους όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την τραγωδία σε αυτό το νησί και θα αποτίσουν φόρο τιμής. Αυτή δεν θα ήταν μια συνηθισμένη είδηση. Θα γινόταν πρωτοσέλιδο!