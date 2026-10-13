Μην φοβάστε να σπάσετε τα στερεότυπα

Επειδή δεν απέμειναν και πολλά να λεχθούν στο Κυπριακό, έγιναν πολύ πληκτικές και οι ειδήσεις και τα σχόλια. Για παράδειγμα, εσείς θεωρείτε πως έχει οποιαδήποτε ειδησεογραφική αξία η δήλωση ενός αξιωματούχου της ΕΕ ότι «είναι προϋπόθεση η λύση στην Κύπρο για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο»; Ή αν ο Χριστοδουλίδης πει «συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό», εσείς διαβάζετε αυτή την είδηση; Εγώ δεν τη διαβάζω. Αναλώθηκαν οι λέξεις για αυτό το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Ένας σοφός λέει πως «ό,τι έφυγε μαζί με το χθες ανήκει στο χθες, τώρα πρέπει να λεχθούν νέα πράγματα», όμως κάνει λάθος και αυτός. Το χθες δεν τέλειωσε καθόλου εδώ. Και όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα τελειώσει. Ακόμα υπάρχουν σελίδες που δεν έχουν ολοκληρωθεί και παρενθέσεις που δεν έχουν κλείσει. Ακόμα δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας, επειδή δεν αντικρίσαμε τις αλήθειες. Ακόμα αναρωτιόμαστε αν εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Βάζουμε την εμπιστοσύνη στο τραπέζι. Βάζουμε την ισότητα. Μετατρέπουμε σε έλλειψη εμπιστοσύνης ακόμα και το πιο απλό πρόβλημα και το μεγαλοποιούμε συνεχώς. Πριν μερικές μέρες διάβασα μια είδηση. Δεν μπορούσα να την πιστέψω. Εξαιτίας μιας τραγουδίστριας εμποδίστηκε ένας τουρκικός γάμος στον νότο και το θέμα μεταφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί εμποδίστηκε ο γάμος; Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ποινικού κώδικα στον νότο, απαγορεύεται να υπάρχει γυναίκα χορεύτρια επί πληρωμή σε έναν μουσουλμανικό γάμο, λέει! Αποτάθηκε στο ΕΔΑΔ, λέει, ο Τουρκοκύπριος πατέρας, ο οποίος ήθελε να βάλει χορεύτρια να χορέψει στον γάμο της κόρης του. Και κέρδισε αυτή την υπόθεση. Το δικαστήριο δικαίωσε την οικογένεια. Αποφάσισε καταβολή αποζημίωσης πέντε χιλιάδων ευρώ από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στο μεταξύ, λέει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμασε ένα νομοσχέδιο για κατάργηση αυτού του άρθρου. Κοιτάξτε, το Κυπριακό δεν διαβάζεται στις εφημερίδες, αλλά αυτή η είδηση διαβάζεται. Ειδικά αν στολιστεί με τη φωτογραφία μιας χορεύτριας που χορεύει με κέφι!
Μην φοβάστε να σπάσετε τα στερεότυπα
Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις για διάβασμα. Η πόρτα είναι πάντοτε ανοικτή σε πράγματα που σπάνε τα στερεότυπα και λένε κάτι το νέο. Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη, ξεσήκωσε τους πάντες. Τι λέει; Θα ψήφιζα ευχαρίστως έναν Τουρκοκύπριο υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας. Αμάν, εσύ το είπες αυτό; Άρχισε αμέσως να δουλεύει ο μηχανισμός λιντσαρίσματος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Προσβολές, βρισιές. «Ντροπή, ποταπή γυναίκα»! Υπήρξαν και κάποιοι που τοποθέτησαν φωτογραφίες ανταρτών της ΕΟΚΑ δίπλα στη φωτογραφία της γυναίκας και εκστόμισαν απειλές. Η Έμιλυ είπε και το εξής: «Δεν θεωρώ σωστό να έχει τον ελληνικό εθνικό ύμνο η Κύπρος». Είναι ακριβώς μέσα στο μυαλό μου. Και εγώ ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Ελληνοκύπριο υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας. Γιατί να μην ψήφιζα, άλλωστε. Αλλά, εξ όσων βλέπω δεν υπάρχει ένας τέτοιος υποψήφιος στο προσκήνιο! Δηλαδή, αν γίνονταν εκλογές αυτή τη στιγμή, δεν θα ψήφιζα κανέναν. Αν ψηφίσω τον Χριστοδουλίδη, θα έχω ψηφίσει τον Νετανιάχου που διαπράττει γενοκτονία. Είμαι βέβαιος πως αν ήταν ο Μουσταφά Ακιντζί, η Έμιλυ θα τον ψήφιζε. Ο Ακιντζί ενέπνευσε εμπιστοσύνη σε μεγάλη μερίδα της ελληνοκυπριακής κοινότητας ως ένας «δίκαιος» ηγέτης. Μακάρι να πιεζόταν λίγο ακόμα και να μπορούσε να σπάσει τις αλυσίδες του.
Στον Τύπο στον βορρά δημοσιεύθηκαν ευρέως αυτά που είπε ο Ελληνοκύπριος ιστορικός, Τζέρι Κόσσυφος. Και εκείνος είπε πράγματα που έσπασαν τα στερεότυπα. Και η τουρκική πλευρά τα άρπαξε στον αέρα αυτά. Είπε το εξής: «Διαπράξαμε πολύ μεγάλα λάθη το 1963. Συμπεριφερθήκαμε άσχημα στους Τουρκοκυπρίους». Κοιτάξτε, διαβάζεται και αυτή η είδηση. Όχι επειδή είναι αλήθεια, επειδή σπάζει τα στερεότυπα. Όλοι μπούχτισαν από τις επαναλήψεις. Θέλουν να ακούσουν νέα πράγματα. Για παράδειγμα, οι δύο ηγέτες αν ανακοίνωναν τώρα ότι θα επισκεφθούν μαζί τους τάφους όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την τραγωδία σε αυτό το νησί και θα αποτίσουν φόρο τιμής. Αυτή δεν θα ήταν μια συνηθισμένη είδηση. Θα γινόταν πρωτοσέλιδο!
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