Εσείς σε ποιου την πλευρά είστε;

Οι δικοί μας εδώ δεν ξέρουν τίποτε άλλο εκτός από το να εκφράζουν ευγνωμοσύνη κάθε τόσο. Τώρα, ως γνωστόν, υπάρχουν εκλογές και όλα τα κόμματα προσπαθούν να κερδίσουν τις εκλογές είτε με το να φαίνονται αρεστά σε αυτήν είτε αποφεύγοντας να πουν πράγματα που θα τραβήξουν τους κεραυνούς της πάνω τους. Όμως, συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα στην Τουρκία και στην περιοχή μας. Οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να συνεχίσουν τη σιωπή τους, θα καταστεί αναπόφευκτο να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Είμαι πολύ περίεργος. Όταν η Τουρκία εισέλθει στον πόλεμο στις τάξεις της Σαουδικής Αραβίας και επομένως ενάντια στο Ιράν, ποια θα είναι η στάση των δικών μας πολιτικών εδώ; Στην πλευρά ποιου θα σταθούν σε αυτό τον πόλεμο; Μήπως έχουν άλλη επιλογή από το να ενεργήσουν με την αντίληψη ότι «όπου είναι η Τουρκία εκεί είμαστε και εμείς»; Θα εισέλθει στον πόλεμο ο τουρκικός στρατός και δεν θα σταθούν στο πλευρό του; Είναι δυνατόν; Όταν η Τουρκία ετοιμαζόταν να εισέλθει στη Συρία, είχε ονομάσει αυτή την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης». Και ο Μουσταφά Ακιντζί τρέλανε τον Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας «είναι πηγή ειρήνης, αλλά ρέει αίμα και όχι νερό». Συζητήσαμε πολύ. Ναι, ήταν πολεμική επιχείρηση και όχι «ειρηνευτική» και η επιχείρηση το 1974. Άλλωστε, αναφερόταν ξεκάθαρα και στην απόφαση που λήφθηκε στη Βουλή της Τουρκίας ότι κηρύχθηκε πόλεμος στην Κύπρο. Και εδώ ήταν αίμα που έρεε και όχι νερό.

Η Υεμένη είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Πέθαναν περίπου 400 χιλιάδες άτομα μέχρι σήμερα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας. Και κανείς δεν έβγαλε άχνα. Ακριβώς όπως στη Γάζα, κανείς δεν έτρεξε να τους βοηθήσει. Τώρα άρχισαν όλοι να πονούν τη Σαουδική Αραβία που παθαίνει μεγάλη ζημιά από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης. Και η Τουρκια τρέχει να τη σώσει. Αποφασίστε. Εσείς στην πλευρά ποιου είστε; Εγώ ουδέποτε θα είμαι στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της. Και αυτός ο πόλεμος δεν είναι τίποτε άλλο από προστασία του Ισραήλ και όχι της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, η οποία απέδειξε πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ στη Συρία, συμπεριφέρεται και τώρα, σε αυτό τον πόλεμο, σαν την ασπίδα του Ισραήλ.

Ουσιαστικά πρέπει να υποβάλω και στους Ελληνοκύπριους πολιτικούς την ερώτηση που υπέβαλα στην αρχή του άρθρου. Η δική σας κατάσταση ποια είναι; Υπέρ ποιου είστε; Έχετε έναν φίλο των Ισραηλινών Πρόεδρο, που δεν δίστασε να αγκαλιαστεί με τον γενοκτόνο Νετανιάχου, την ώρα που όλοι οι λαοί του κόσμου τον μισούν. Ενώ τώρα το Ισραήλ παρακαλεί να συνθλιβεί η Υεμένη, εσείς μπορείτε να κάνετε το αντίθετο; Μπορείτε να ταχθείτε ενάντια στις εξελίξεις που θα μπορούσαν να αποβούν υπέρ του Ισραήλ; Η ερώτησή μου απευθύνεται στους πολιτικούς που παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Ισραήλ και όχι στους προοδευτικούς κύκλους που σκέφτονται υγιώς. Όμως, μην ξεχνάτε. Αν δεν θέλετε να πληγούν τα συμφέροντα του Ισραήλ, πρέπει να παρακαλείτε και εσείς να νικήσει η Τουρκία σε αυτό τον πόλεμο. Μπορεί να είναι εχθρός σας η Τουρκία, η οποία είναι ασπίδα του Ισραήλ και εξυπηρετεί τα συμφέροντά του; Ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεστε πως σας έφεραν σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι καλές σχέσεις που συνάψατε με το Ισραήλ, με το όνειρο να ενισχυθείτε στρατιωτικά στην Κύπρο ενάντια στην Τουρκία. Έχει καταστεί χωρίς αξία η κατηγορία σας κατά της Τουρκίας ως κατοχική δύναμη. Η Τουρκία είναι κατοχική, όμως κατοχικό είναι και το Ισραήλ, το οποίο αγκαλιάσατε. Ό,τι έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, το ίδιο κάνει και το Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη. Αν η Τουρκία πήρε με τη βία των όπλων τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων από τα χέρια τους, παίρνει και το Ισραήλ τα εδάφη των Παλαιστινίων.

Η Κύπρος είναι πολύ μικρή χώρα. Δεν είναι ένας παίκτης που κάνει παιχνίδι στη Μέση Ανατολή. Όμως, τουλάχιστον, δεν πρέπει να είναι πιόνι σε αυτά τα βρόμικα παιχνίδια!