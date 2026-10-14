Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ισότητα απαιτεί διαφορετικά μέτρα

Όσα περιέγραψαν οι κοινοτάρχες στα ρεπορτάζ του «Π» για τη Σολιά και τη Μαραθάσα, δεν αναδεικνύουν απλώς τα προβλήματα των χωριών, αλλά την αδυναμία της πολιτείας να διασφαλίσει ότι η ζωή εκτός των αστικών κέντρων, έχει μέλλον. Προσπαθούμε να πείσουμε έναν νέο να επιστρέψει στο χωριό του, χωρίς να του εξασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να χτίσει σπίτι, να βρει εργασία ή να προσφέρει στα παιδιά του τις υπηρεσίες που θεωρούνται αυτονόητες στην πόλη. Το ίδιο ισχύει στην επιχειρηματικότητα. Εξαγγέλλονται σχέδια στήριξης, αλλά οι επιχειρήσεις παραμένουν εγκλωβισμένες σε ζητήματα αδειοδότησης, αδυνατώντας να αναπτυχθούν ή να αξιοποιήσουν χορηγίες. Με βάση, λοιπόν, όσα λένε οι κάτοικοι, μια πρόταση θα ήταν η δημιουργία πακέτου κινήτρων για τα ορεινά, σε τέσσερις κατευθύνσεις:

- Πρώτον, επιδότηση ενοικίου για σειρά ετών σε νέους που μεταφέρουν την κατοικία τους σε ορεινή κοινότητα. Το μέτρο θα μπορούσε να καλύπτει και εργαζομένους που ήδη ζουν στα ορεινά, αλλά δεν διαθέτουν κεφάλαια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή η γη τους βρίσκεται σε μη εκμεταλλεύσιμες ζώνες.

- Δεύτερον, διεύρυνση των κριτηρίων του στεγαστικού σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών ή δημιουργία ειδικού σχεδίου για μόνιμη μετεγκατάσταση συνταξιούχων. Στόχος δεν θα είναι η απόκτηση ενός ακόμη σπιτιού, αλλά η αύξηση του πληθυσμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

- Τρίτον, πρόσθετη ενίσχυση οικογενειών με παιδιά για σειρά ετών, με προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες όσων επιλέγουν να μεγαλώσουν παιδιά μακριά από τα αστικά κέντρα.

- Τέταρτον, μία γενναία ετήσια φορολογική έκπτωση για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με έδρα στην περιοχή που καλύπτει η Στρατηγική.

Οι παρεμβάσεις αυτές και πολλές άλλες που μπορούν να βάλουν κάτω οι κυβερνώντες, δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα των ορεινών. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν μέρος μιας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη την ορεινότητα στον σχεδιασμό της κρατικής πολιτικής. Άλλωστε, ίση μεταχείριση δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ίδια μεταχείριση. Όταν οι συνθήκες είναι άνισες χρειάζονται διαφοροποιημένα μέτρα για να δημιουργηθούν πραγματικές ευκαιρίες.