Ο πολίτης τη στιγμή των πολυκρίσεων

Το παρατηρούμενο «χάος», όμως, δεν τελειώνει στα πιο πάνω. Συναντάται και σε ένα έκαστο γεωπολιτικό ρήγμα, είτε αυτό αφορά την υποσαχάρια Αφρική, στην οποία η Ρωσία εκπαραθύρωσε τη Γαλλία, είτε στη περιοχή του Κόλπου με την κρίση μεταξύ των Χούθι στην Υεμένη, και της Σαουδικής Αραβίας να διευρύνεται με την εμπλοκή του Πακιστάν και της Τουρκίας, για να καταγράψουμε μόνο δυο από τα πιο προβεβλημένα περιφερειακά ζητήματα, έστω και αν δεν εξαντλείται με αυτά ο «κατάλογος» κρίσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Αν προσθέσουμε, στα προαναφερθέντα, και τη διαφαινόμενη πολιτική κατάσταση στη Νότιο Αμερική, ειδικά με αφορμή το προκαταρκτικό αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία, και το τι θα σημαίνει μια άνοδος στην εξουσία του Φλάβιο Μπολσονάρο, ειδικά σε σχέση με την υφιστάμενη διακυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή (που εσχάτως διευρύνει εντατικά και δυναμικά το ενεργειακό αποτύπωμά της) και προεκταθούμε στην υπό εκκόλαψη ανισορροπία της διαρκούς επίφοβης Νοτιοανατολικής Ασίας, τότε καθίσταται επαρκώς εμφανής η σχηματοποίηση της απειλής κινδύνου.

Και τούτο, επειδή η γεωπολιτική περιγραφή δεν είναι ανεξάρτητη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία, με το εξαιρετικά υψηλό δημόσιο χρέος, τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες, τη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης και, ασφαλώς, την ενεργειακή και περιβαλλοντική ένταση, που συνδυαστικά επενεργούν αρνητικά στην εθνική οικονομική βιωσιμότητα και στην κοινωνική συνοχή των κρατών διεθνώς. Πέραν, ασφαλώς, των όσων πολιτικοοικονομικών και άλλων ιστορικών και πολιτειακών λόγων ήδη επηρεάζουν την επιμέτρηση και διαχείριση του πολιτικού ρίσκου των κρατών και των περιφερειακών υποσυνόλων τους.

Εξού και η αναφορά σε «χάος», αφού σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες προηγηθείσες περιόδους αναζήτησης διεθνούς ισορροπίας, η τρέχουσα διαφέρει, κυρίως λόγω της κεντρικής θέσης την οποία κατέχει συστημικά ο πολίτης. Ο κάθε ένας από εμάς, δηλαδή. Επειδή ποτέ άλλοτε ο πολίτης (citizen) ως υποκείμενο του συστήματος δεν κατείχε τόσο επιφανή, διακριτό και προβεβλημένο ρόλο, ως μονάδα. Αφού, μπορεί εδώ και 100 χρόνια να είναι δικτυωμένος και ταυτόχρονα ενημερωμένος σε πραγματικό χρόνο για το κάθε τι που επισυμβαίνει στον κόσμο, αλλά για πρώτη φορά αντικρίζει απροκάλυπτα τον ρόλο του ως κεντρικού πρωταγωνιστή του συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων και, γενικότερα, της ύπαρξης και τρόπου του βίου του. Η δε αδυναμία των κρατικών και πολιτειακών θεσμών να εγκύψουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα τρέχοντα και προβλήματα του πολίτη – που ενώ πάντοτε υπήρχαν, με διάφορους βαθμούς, διαβάθμιση εντάσεως και κρισιμότητας, εν τούτοις για πρώτη φορά καθίσταται τόσο πιεστικά λόγω των δομικών υστερήσεων ενός παρωχημένου διοικητικού μοντέλου διακυβέρνησης – συμβάλλει στην επιδείνωση της συνολικής κατάστασης.

Και εδώ είναι που θα συναντήσουμε την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των προηγούμενων παγκόσμιων κρίσεων και της επόμενης. Δεν θα είναι στα αυτόνομα πολεμικά συστήματα, αλλά στην ίδια τη διάθεση του πολίτη να προασπιστεί ένα σύνολο αξιών, δομών και θεσμών που κατέστησαν ανίκανα να του παρέχουν αυτά που δικαιωματικά θεωρεί ότι του αρμόζουν. Ειδικά όταν πλέον γνωρίζει ότι και το όποιο «αντίπαλο» στρατόπεδο «βράζει στο ίδιο καζάνι» με αυτόν…