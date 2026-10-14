Κάθε αγώνας και ταλαιπωρία στο Κολόσσι

Στην αρχή, είπαμε όλοι ότι το πρόβλημα ήταν το μισοτελειωμένο οδικό δίκτυο και ότι η ολοκλήρωσή του θα βελτίωνε την κατάσταση. Οι δρόμοι τέλειωσαν, αλλά ακόμα εξακολουθούμε να θέλουμε σχεδόν μια ώρα για να φύγουμε από το γήπεδο. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς σχεδίασε τους χώρους στάθμευσης, αλλά είναι λες και έγιναν για να ταλαιπωρούν τους θεατές. Επίσης, δεν ξέρω ποιος έδωσε το «οκ» για ένα νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο 10.700 θεατών με περίπου 1.000 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων αρκετούς χρησιμοποιούν εργαζόμενοι του γηπέδου και η Αστυνομία. Τα μπάζα και ο νότιος αγωγός δεν άφησαν να γίνει υπόγειο, αλλά θα έπρεπε να σκεφτούν άλλες λύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε σε κάθε αγώνα την ίδια εικόνα. Εκατοντάδες αυτοκίνητα σταθμευμένα όπου βρουν, μέσα στις γειτονιές της περιοχής, πάνω σε πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, χωράφια, ακόμα και στην έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο. Υπάρχουν φίλαθλοι που αναγκάζονται να παρκάρουν σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το γήπεδο, σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια και φωτισμό. Και φυσικά, για τους φιλοξενούμενους δεν υπάρχει πλέον οργανωμένος χώρος στάθμευσης, αφού καταργήθηκε για λόγους ασφαλείας. Καλώς έγινε, εφόσον υπήρχε ζήτημα ασφάλειας, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα ούτε εξαφανίζει τα αυτοκίνητα που πρέπει κάπου να σταθμεύσουν.

Το χειρότερο, όμως, αρχίζει με το τελευταίο σφύριγμα ή αν θέλετε ακόμα πιο πριν. Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να αποχωρήσουν ταυτόχρονα, με τις εξόδους των χώρων στάθμευσης να μετατρέπονται σε πραγματικό εφιάλτη. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο, αρκετοί φίλαθλοι να εγκαταλείπουν τις κερκίδες πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, όχι επειδή δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά για να προλάβουν να φύγουν πριν εγκλωβιστούν για άλλη μία ώρα (κυριολεκτικά) στην κίνηση. Δηλαδή, πληρώνεις εισιτήριο για να δεις ποδόσφαιρο και στο τέλος αναγκάζεσαι να χάσεις τα τελευταία λεπτά για να γλιτώσεις την ταλαιπωρία.

Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, χαριτολογώντας θα πω ότι σε κάθε αγώνα βλέπουμε μόνο αστυνομικούς της ΜΜΑΔ με αντιοχλαγωγικά και όχι αστυνομικούς της Τροχαίας, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, κάτι προσπαθούν να κάνουν τους τελευταίους αγώνες, χωρίς πολλά περιθώρια. Πέρα από την ασφάλεια και τους χούλιγκανς, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και με τη διαχείριση της κυκλοφορίας, είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται και δεν υπάρχει καμιά βελτίωση.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, οι αρμόδιοι οφείλουν επιτέλους να αναζητήσουν λύσεις, ακόμα και ριζοσπαστικές. Περισσότεροι χώροι στάθμευσης, ακόμα και πολυόροφοι αν δεν έχει χώρο, πρόσθετες έξοδοι, καλύτερη κυκλοφοριακή διαχείριση και οργανωμένη μεταφορά φιλάθλων με λεωφορεία από συγκεκριμένα σημεία της πόλης, αφού η ΕΜΕΛ δεν διαθέτει δρομολόγια για το γήπεδο την ώρα των αγώνων. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά και να αποφασίσουν ποιος θα πληρώσει.

Γιατί φτιάξαμε ένα σύγχρονο γήπεδο εκατομμυρίων, αλλά ξεχάσαμε κάτι βασικό… πώς θα πηγαίνει και, κυρίως, πώς θα φεύγει ο κόσμος από αυτό. Και είναι κρίμα μια ποδοσφαιρική εμπειρία που θα έπρεπε να αποτελεί απόλαυση, να καταλήγει κάθε φορά σε δοκιμασία υπομονής και ατέλειωτες ουρές.