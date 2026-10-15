Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Μικρά βήματα με μεγάλη σημασία

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών συναντούν δυσκολίες, οι πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά τις δύο κοινότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν αυτές πραγματοποιούνται με την παρουσία των δύο ηγετών. Η εικόνα τους σε μια εκδήλωση που έχει ως επίκεντρο την ειρηνική συνύπαρξη εκπέμπει ένα μήνυμα που δεν πρέπει να υποτιμάται. Η επικοινωνία παραμένει δυνατή, ακόμη και όταν οι πολιτικές διαφωνίες μοιάζουν ανυπέρβλητες.

Η Πύλα προσφέρει ένα ζωντανό παράδειγμα. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να μοιράζονται τον ίδιο χώρο, την καθημερινότητα και κοινές κοινωνικές δραστηριότητες. Η εμπειρία της κοινότητας υπενθυμίζει ότι η συνύπαρξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ούτε ένα σύνθημα. Είναι μια πραγματικότητα που οικοδομείται με επαφές, συνεργασία, αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη.

Αυτό ακριβώς χρειάζεται σήμερα και σε πολιτικό επίπεδο. Η παρουσία των δύο ηγετών σε κοινές εκδηλώσεις αλλά και η συμμετοχή τους σε συναντήσεις δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την αποκατάσταση ενός πιο εποικοδομητικού κλίματος. Δεν αρκούν από μόνες του αλλά μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, να ξεμπλοκάρουν εκκρεμότητες και να ενισχυθεί η επαφή των πολιτών.

Χρειάζεται, ωστόσο, συνέχεια. Οι συμβολισμοί αποκτούν αξία όταν μετατρέπονται σε πράξεις. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι το υφιστάμενο στάτους κβο δεν εξυπηρετεί κανέναν. Η διαίρεση δεν προσφέρει ασφάλεια και προοπτική και σήμερα, και στις επόμενες γενιές. Αντίθετα, διαιωνίζει την αβεβαιότητα, περιορίζει τις δυνατότητες συνεργασίας και απομακρύνει την προοπτική μιας βιώσιμης λύσης.

Το φεστιβάλ της Πύλας είναι μια ευκαιρία να καλλιεργηθεί η αναγκαία κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα για να προχωρήσει η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο για δεκαετίες και κάθε ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας αξίζει να αξιοποιείται. Η ειρήνη και η συνύπαρξη καλλιεργούνται στην κοινωνία με πράξεις που κρατούν ανοιχτό τον δρόμο της συνεννόησης.