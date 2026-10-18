Η αρκούδα στο… δωμάτιο*

Ο Χριστόδουλος Πίπης δεν απαλλάσσεται από τις δικές του ευθύνες. Κάθε άλλο. Η θέση που κατέχει συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, για τις οποίες οφείλει να λογοδοτεί. Και τα όσα είπε τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόδραση της καημένης της αρκούδας, δεν πείθουν. Όμως η ευθύνη δεν μπορεί να εξαντλείται σε έναν δημόσιο λειτουργό, όσο υψηλόβαθμος κι αν είναι. Οι υπουργοί δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία –ή μήπως είναι;- των υπουργείων τους.

Την απάντηση θα τη δώσει ο νυν υπουργός, Χρίστος Σενέκης. Αυτός θα αποφασίσει αν θα σώσει την παρτίδα -για όλους- ή όχι. Τα ζώα από τον Μέλιο πρέπει να φύγουν χθες και πρέπει να μεταφερθούν σε πάρκα άγριας ζωής στο εξωτερικό που προσομοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον.

Απ’ εκεί και πέρα ο Μέλιος πρέπει να αποτελέσει την αρχή. Όχι το τέλος της συζήτησης. Να αποτελέσει αφορμή για μια συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την αιχμαλωσία άγριων ζώων στην Κύπρο.

Αναμένουμε από τον υπουργό:

- Πρώτο, να προχωρήσει σε αξιολόγηση της κατάστασης όλων των πάρκων που φιλοξενούν ζώα σε αιχμαλωσία, για να διαφανεί κατά πόσον οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι κατάλληλες και αν αυτά ευημερούν. Αυτό δεν θα το κάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρ. αλλά ένας ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας για να μπορούμε να τον εμπιστευτούμε.

- Δεύτερο, να διασφαλίσει ότι κανένα ζώο δεν θα παραμένει σε ακατάλληλες συνθήκες.

- Και τρίτο, να προχωρήσει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προστασία της άγριας ζωής, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός πραγματικού εθνικού πάρκου, όπου τα είδη που ανήκουν στην κυπριακή πανίδα θα μπορούν να ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον, και όσα ζώα δεν μπορούν να επανενταχθούν στη φύση θα φιλοξενούνται σε κατάλληλους χώρους προστασίας και αποκατάστασης. Για τα εξωτικά άγρια ζώα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, να καταρτιστεί σχέδιο σταδιακής μεταφοράς τους σε κατάλληλα καταφύγια του εξωτερικού, με προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε είδους.

Κύριε Σενέκη, η αρκούδα που δραπέτευσε από το κλουβί της επέστρεψε πίσω από τα κάγκελα του Melios Zoo. Η πραγματική, όμως, «αρκούδα στο δωμάτιο» σάς καλεί να την αντιμετωπίσετε.

*παράφραση της γνωστής μεταφοράς «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο» (the elephant in the room) που περιγράφει ένα μεγάλο, προφανές πρόβλημα ή ζήτημα το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αλλά όλοι αποφεύγουν να συζητήσουν ή να αντιμετωπίσουν