Η τακτική του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι επιθετική αλλά όχι κατ' ανάγκη απέναντι στο ΑΚΕΛ, όπως κάποιοι νομίζουν. Ο κ. Μαυρογιάννης κρατά στα χέρια του κάποιες δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν πολύ ψηλά στις μετρήσεις των προεδρικών. Διά της δήλωσής του ότι θα εξαγγείλει την υποψηφιότητά του πριν από τα Χριστούγεννα πού στοχεύει; Πρώτον, στη διατήρηση του μομέντουμ, όπως λέει και ο ίδιος. Δεύτερον, ενισχύει την υποψηφιότητά του ενόψει νέων δημοσκοπήσεων που θα ακολουθήσουν, τρίτον, δυσκολεύει άλλους υποψήφιους με τους οποίους συζητά το ΑΚΕΛ να πάρουν κεφάλι ή ακόμα να εκτεθούν σε μια υποψηφιότητα. Στο ΑΚΕΛ, παρότι ο Μαυρογιάννης εξακολουθεί να αποτελεί μια σοβαρή επιλογή, συνεχίζουν πάντως τις συζητήσεις (όχι κατ' ανάγκη σε επίπεδο ηγεσίας) και με άλλους υποψηφίους. Ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης είναι μία από αυτές τις επιλογές, η οποία πέρα από τις συμπάθειες που έχει εντός ΑΚΕΛ κουβαλά μαζί του και μια ισχυρή υποστήριξη από πλευράς ΕΔΕΚ. Τόσο η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ όσο και μια ισχυρή ομάδα στην Πάφο, με επικεφαλής τον Γιαννάκη Ομήρου, εργάζονται υπέρ αυτής της επιλογής. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί πολίτες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί που προτείνουν άλλους υποψηφίους οι οποίοι μπορεί και να εκπλήξουν. Ένα παράδειγμα είναι ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας. Την υποψηφιότητά του δεν αποκλείουν και πολλοί συνδικαλιστές της ΠΕΟ, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν έναν αξιόπιστο εταίρο και υποστηρικτή των Κύπριων εργαζομένων. Ο κ. Μάτσας είναι μορφωμένος, έχει κοινωνικές ευαισθησίες, είναι νέος και έχει αρκετά καλή αναγνωρισιμότητα. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις του στο Κυπριακό, κάτι που για το ΑΚΕΛ έχει τεράστια σημασία.