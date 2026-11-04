Ο πάστορας που πέτυχε το ακατόρθωτο: Νίκη των Δημοκρατικών στο Κάνσας έπειτα από 94 χρόνια

Σύμφωνα με το Reuters, ο Χάμιλτον επικράτησε του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές ανατροπές της βραδιάς.

Η τελευταία φορά που το Κάνσας είχε εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία ήταν το 1932, την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Πρόκειται για μια πολιτεία με ισχυρή Ρεπουμπλικανική παράδοση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές του 2024 με διαφορά μεγαλύτερη των 16 ποσοστιαίων μονάδων.

Η αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική σημασία τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Χάμιλτον μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κινητοποιήθηκαν υπέρ του Μάρσαλ, επιχειρώντας να αποτρέψουν την απώλεια της έδρας.

Ποιος είναι ο Άνταμ Χάμιλτον

Ο νέος γερουσιαστής δεν προέρχεται από τον παραδοσιακό χώρο της επαγγελματικής πολιτικής. Είναι πάστορας της Ενωμένης Μεθοδιστικής Εκκλησίας και ιδρυτής της Church of the Resurrection, στην ευρύτερη περιοχή του Κάνσας Σίτι, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εκκλησιαστική κοινότητα του συγκεκριμένου δόγματος στις ΗΠΑ.

Έχει συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία θεολογικού περιεχομένου και είναι γνωστός για τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε κοινωνικά ζητήματα.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία επιχείρησε να απευθυνθεί πέρα από την παραδοσιακή εκλογική βάση των Δημοκρατικών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής συνεννόησης και αντιμετώπισης των οικονομικών δυσκολιών των αμερικανικών νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκαν η ακρίβεια, το κόστος ζωής, οι επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ και οι περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια.

Η εκστρατεία του Μάρσαλ επιβαρύνθηκε επίσης από δημοσιεύματα σχετικά με δικαστικές αγωγές που είχε καταθέσει στο παρελθόν εναντίον ασθενών για ανεξόφλητους ιατρικούς λογαριασμούς, όταν εργαζόταν ως γιατρός. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός υπερασπίστηκε τις ενέργειες αυτές ως συνήθεις διαδικασίες είσπραξης οφειλών.

Μήνυμα ενότητας μετά τη νίκη

Στην επινίκια ομιλία του στο Όβερλαντ Παρκ, ο Χάμιλτον απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη αξιοπρέπεια στον δημόσιο διάλογο και συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.

Όπως μετέδωσε η Washington Post, εξέφρασε την επιθυμία να αναπτύξει στενή συνεργασία με τον άλλο γερουσιαστή του Κάνσας, τον Ρεπουμπλικανό Τζέρι Μόραν, υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις μπορούν να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων.

Η νίκη του Χάμιλτον αποτελεί μέρος των εκλογικών κερδών που επέτρεψαν στους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, μεταβάλλοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον ενόψει του δεύτερου μισού της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: Reuters, Washington Post, Associated Press