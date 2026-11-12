Μέδουσα, εξωγήινος ή απάτη; Το μυστηριώδες βίντεο από την Αλάσκα που έχει τρελάνει το διαδίκτυο [ΒΙΝΤΕΟ]

Οι εικόνες, που επανήλθαν στο προσκήνιο και έγιναν viral στις 10 και 11 Νοεμβρίου, δείχνουν ένα σκοτεινό αντικείμενο με μακριές προεξοχές που θυμίζουν πλοκάμια. Η ασυνήθιστη εμφάνισή του οδήγησε αρκετούς χρήστες να μιλήσουν για άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για χαρταετό ή κάποια οπτική ψευδαίσθηση.

Ήθελε να φωτογραφίσει ένα ουράνιο τόξο

Σύμφωνα με το NDTV, το περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Ιουνίου 2026, όταν η Σάρα Τζέιν Όσμπορν βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην περιοχή Άνκορατζ της Αλάσκας.

Η γυναίκα είχε εντυπωσιαστεί από ένα ουράνιο τόξο και αποφάσισε να το φωτογραφίσει. Ο σύζυγός της σταμάτησε το αυτοκίνητο για να μπορέσει να τραβήξει εικόνες, όμως λίγα λεπτά αργότερα η προσοχή της στράφηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ένα περίεργο αντικείμενο εμφανιζόταν πάνω από τα δέντρα, με ακανόνιστο σχήμα και μακριές προεξοχές που έμοιαζαν να κινούνται ανεξάρτητα.

Αρχικά, η γυναίκα θεώρησε ότι επρόκειτο για κάποιο έντομο που βρισκόταν πολύ κοντά στην κάμερα του κινητού της. Όταν όμως σήκωσε το βλέμμα της, πίστεψε ότι το αντικείμενο βρισκόταν σε μεγαλύτερη απόσταση.

Η ίδια περιέγραψε ότι είχε μαύρο και ασημί χρώμα και ότι παρέμεινε ορατό για περίπου τρία λεπτά, πριν εξαφανιστεί από το οπτικό της πεδίο.

Ok I found the person who filmed this ‘Jellyfish UFO’…Sara Osborn… She said: “I was taking pictures of the rainbow. It was the most vibrant rainbow I have ever seen in my WHOLE LIFE. And it was there... and then IT WAS. And we watched a plane fly by afterwards... whatever this thing was it was MASSIVE. I knew it wasn't a kite. Kites have colors. And they fly those at the park strip... I was parked at the old Northway Mall when I filmed it. And we drove over to the park over there off of Muldoon - NOTHING. It was there. And then it wasn't.” — Jordan Crowder (@digijordan) November 10, 2026

Η στρατιωτική βάση που φούντωσε τις θεωρίες

Το ενδιαφέρον έγινε ακόμη μεγαλύτερο όταν χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι το αντικείμενο κινούνταν προς την κατεύθυνση της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Joint Base Elmendorf Richardson.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιείται για στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις, γεγονός που στάθηκε αρκετό για να πυροδοτήσει νέες θεωρίες σχετικά με το αντικείμενο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση του περιστατικού με τη βάση, ούτε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για κάποιο άγνωστο αεροσκάφος.

Τι λένε οι χρήστες του διαδικτύου

Οι αντιδράσεις στο X ήταν εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι έχουν δει παρόμοιους χαρταετούς σε πάρκα, οι οποίοι διαθέτουν μακριές υφασμάτινες ουρές και μπορούν από μεγάλη απόσταση να μοιάζουν με παράξενα ιπτάμενα πλάσματα.

Άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι πρόκειται για κατασκευή με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν έλειψαν όσοι συνέδεσαν τις εικόνες με εξωγήινη δραστηριότητα.

Η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι κατέγραψε το βίντεο απορρίπτει την εκδοχή του χαρταετού, τονίζοντας ότι δεν εντόπισε κάποιον χειριστή στην περιοχή.

Παρά τις διαφορετικές θεωρίες, η αυθεντικότητα του οπτικού υλικού και η φύση του αντικειμένου δεν έχουν εξακριβωθεί ανεξάρτητα.