Ό,τι και να έκαναν οι Τούρκοι θα την... πατούσαν

Να του στήσει τιμητικό στρατιωτικό άγημα με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να παιανίσει τον εθνικό μας ύμνο; Μα γίνονται αυτά τα πράματα;

Πολλά και διάφορα, υπερβολικά και μη, γράφτηκαν για την παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Τουρκία. Άλλοι μίλησαν για «απρέπεια» του Τούρκου Προέδρου! Σιγά την απρέπεια. Εδώ η χώρα του κατέχει τη μισή Κύπρο και δεν το ονομάζουμε καν κατοχή και θα κωλώσει στην…απρέπεια; Φυσικά έπρεπε να αποχωρήσει στην υποδοχή!... Και πολύ καλά έκανε που άφησε τον Γκουτέρες μόνο του να τα βγάλει πέρα. Βέβαια ο Χριστοδουλίδης, απτόητος, τα είπε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και οι δυο τους ήταν σχεδόν βλοσυροί σαν κακοφανισμένοι που τους την έκανε ο Ταγίπ αλλά κι αυτός εκτέθηκε ο άτιμος! Να κόβει το βίντεο και να βάζει μια τεράστια τούρκικη σημαία μέχρι να τελειώσει το φρικτό τελετουργικό. Φρικτό για τους Τούρκους αφού την τουρκική σημαία τη βλέπουμε καθημερινά εδώ και μισό και πλέον αιώνα...

Αμ ο άλλος, ο μεταφραστής, έβγαλε τα ακουστικά για να μην ακούει και να μην μεταφράζει τον Πρόεδρο της Κύπρου... Τι... τσαμπουκάς ήταν αυτός; Αυτή ήταν αντίδραση μιας χώρας που ονειρεύεται μια… γαλάζια πατρίδα που θα κλείσει το στόμα όλων των χωρών που την περιβάλλουν…

Συμφωνώ στο εξής: ότι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία ήταν από πλευράς εντυπώσεων θετική, αφού οι Τούρκοι, ό,τι και να έκαναν, θα εκτίθεντο. Έβαζαν, λέει, στα αυτοκίνητα χαρτάκια με το Νότια Κύπρος αναγραφόμενο, για να μην βάλουν το Κύπρος. Μασκαραλίκια... Με το πρώτο «πππα» της Ε.Ε. το άλλαξαν αμέσως…

Τέλος πάντων. Όταν η χώρα που κατέχει τη δική σου υποχρεούται να σε προσκαλέσει στο έδαφός της και να σου δώσει και βήμα ομιλίας, όλα τα προηγούμενα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Ελπίζω εκεί να μην βρούμε και το καλώδιο σύνδεσης…