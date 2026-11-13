Μονή Κάβο Γκρέκο: Θα νομιμοποιήσουν σήμερα το πολεοδομικό σκάνδαλο;

Τα όσα παράδοξα, αδικαιολόγητα και εξωφρενικά λαμβάνουν χώρα στο Κάβο Γκρέκο έρχονται να επιβεβαιώσουν περίτρανα όσα καταγράφει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα και αφορούσε τη λειτουργία του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Ενός θεσμού που δημιουργήθηκε για να εξετάζει και να εγκρίνει πολεοδομικές παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην πορεία, όμως, η κομματοκρατία, οι ημέτεροι, τα ρουσφέτια και οι κουμπαριές αλλοίωσαν τον σκοπό της λειτουργίας του, μετατρέποντάς το σε μια δεύτερη Πολεοδομία, η οποία καλείται να νομιμοποιεί όσα απορρίπτουν οι αρμόδιες πολεοδομικές αρχές.

Σφυρίζουν αδιάφορα

Τα σοβαρά ευρήματα και οι διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων θα έπρεπε να είχαν ηχήσει ως καμπανάκι στις αρμόδιες κρατικές αρχές και να είχαν προκαλέσει την άμεση αντίδραση τόσο της νομοθετικής όσο και της εκτελεστικής εξουσίας. Στόχος θα έπρεπε να είναι η λήψη διορθωτικών μέτρων προτού η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη. Και αυτό διότι η έκθεση αναδεικνύει τον σοβαρό κίνδυνο σταδιακής αποδόμησης της πολεοδομικής νομοθεσίας μέσα από την εκ των υστέρων νομιμοποίηση πολεοδομικών ατασθαλιών, οι οποίες δημιουργούν νέα δεδομένα και επικίνδυνα προηγούμενα. Δυστυχώς, δεν είχαμε καμία αντίδραση. Έγινε γαργάρα και αυτή η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Όπως πολύ σωστά υποδεικνύει στον πρόλογο της έκθεσης ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, «όταν κάποιος παραβιάζει συνειδητά το πολεοδομικό πλαίσιο, δημιουργεί τετελεσμένα, υποβάλλει διαδοχικές αιτήσεις και ύστερα από χρόνια επιτυγχάνει τη νομιμοποίηση όσων κατασκεύασε παράνομα, το μήνυμα που εκπέμπει το κράτος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο». Και εξηγεί το γιατί: «Ελλοχεύει ο κίνδυνος η εκ των υστέρων αδειοδότηση να εκλαμβάνεται ως ευνοϊκότερη μεταχείριση της προηγούμενης μη συμμόρφωσης, σε βάρος της αξιοπιστίας του πολεοδομικού πλαισίου και της ίσης μεταχείρισης όσων συμμορφώνονται εξαρχής».

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλώς μια υπόθεση που μπορεί να εκληφθεί ως ευνοϊκή μεταχείριση. Όταν μια οικοδομή που ανεγέρθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας νομιμοποιείται εκ των υστέρων, τι άλλο μπορεί να συνιστά παρά εξόφθαλμη, καραμπινάτη ευνοϊκή μεταχείριση; Τα ερωτήματα, επομένως, που τίθενται είναι σαφή:

1 Μπορεί το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων να μετατρέπεται σε μηχανισμό εκ των υστέρων νομιμοποίησης κατασκευών που ανεγέρθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, δημιουργώντας τετελεσμένα ακόμη και σε προστατευόμενες περιβαλλοντικές περιοχές;

2 Αν αυτό συμβαίνει, τότε ποιο μήνυμα εκπέμπεται προς τους πολίτες που επιλέγουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία;

Προεδρικές εκλογές και Εκκλησία

Σε ενάμιση χρόνο έχουμε προεδρικές εκλογές. Όπως πληροφορείται η στήλη, διαβήματα για τη νομιμοποίηση της μονής έγιναν ήδη τόσο προς το Προεδρικό όσο και σε πολιτικά κόμματα. Μόνο που η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικά παιχνίδια και προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε βεβαίως να υποχωρεί μπροστά στο ενδεχόμενο εκλογικού κόστους. Η ισονομία δεν μπορεί να τίθεται υπό διαπραγμάτευση ούτε να θυσιάζεται για οποιοδήποτε πολιτικό αντάλλαγμα. Η Εκκλησία, οι ιερωμένοι, οι Μητροπόλεις και οι Μονές δεν μπορούν να βρίσκονται υπεράνω του νόμου. Η ισονομία δεν γνωρίζει εξαιρέσεις και δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά το δοκούν.

Ο τελικός λόγος στο Υπουργικό

Μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, η τελική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεπώς, ακόμη και αν το Συμβούλιο γνωμοδοτήσει σήμερα υπέρ της νομιμοποίησης της παράνομης οικοδομής, η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν αυτή είναι θετική, η πολιτική ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη για τη νομιμοποίηση ενός εξόφθαλμου πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σκανδάλου.

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