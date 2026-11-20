Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Επιμένει ο «καιρός για κοντομάνικα» - Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος
Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά
Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί κατά τόπους αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το Σάββατο, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης νεφοκάλυψης. Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται περαιτέρω μεταβολή της θερμοκρασίας.
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