Αυτοί που παρακολουθούν συστηματικά την πολιτική ζωή του τόπου θεωρούν ότι το ΕΛΑΜ σίγουρα θα στηρίξει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Υποστηρίζουν ότι αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από τη συμπεριφορά του κόμματος της Ακροδεξιάς, το οποίο χαμήλωσε τους τόνους και δεν ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Η αλήθεια είναι ότι το ΕΛΑΜ στήριξε την υποψηφιότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023. Την περίοδο εκείνη ο πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου, δήλωσε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός και πως για αυτόν τον λόγο το κόμμα δεν επιχείρησε να εξαργυρώσει τη στήριξη με θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν και χρεώνουν στο ΕΛΑΜ ορισμένους υπουργούς της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τι άλλαξε, λοιπόν, ώστε σήμερα να αποτελεί αυτοσκοπό η συμμετοχή στην κυβέρνηση; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν δηλαδή το ΕΛΑΜ επιδιώκει να αποκτήσει εξουσία για να εφαρμόσει τις θέσεις του ή είναι διατεθειμένο να αναπροσαρμόσει τις θέσεις του προκειμένου να συμμετάσχει στην εξουσία.

Μπορεί να μην το παραδέχεται δημόσια αλλά γνωρίζει πολύ καλά η ηγεσία του ΕΛΑΜ ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει τις θέσεις του κόμματος στο κυπριακό πρόβλημα εάν σχηματίσει κυβέρνηση με πολιτικές προσωπικότητες και κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Δεν θα αλλάξουν οι θέσεις των υπολοίπων διότι θα σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. Φαντάζομαι, ούτε και του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στην ουσία, το ΕΛΑΜ θα πράξει με τον ίδιο τρόπο που έπραττε η ΕΔΕΚ τόσα χρόνια. Θα λέει «όχι» στη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία αλλά θα συμμετέχει σε κυβέρνηση που υιοθετεί τη συγκεκριμένη μορφή λύσης του Κυπριακού. Επομένως θα οδηγηθεί σε μεγάλη αντίφαση και θα καλείται συνεχώς να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται αυτή η επιλογή με τις διακηρυγμένες θέσεις του.

Ήδη το ΕΛΑΜ επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την αντιφατική του συμπεριφορά. Πρόσφατα ο πρόεδρος του κόμματος εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας στην εκπομπή του Alpha Κύπρου «Bras De Fer» ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε ούτε νερό στο κρασί μας ούτε και κρασί στο νερό μας». Μάλιστα είπε ότι το Κυπριακό δεν πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις επαφές με υποψηφίους. Δηλαδή το κορυφαίο ζήτημα θα μείνει εκτός συζήτησης.

Στην πραγματικότητα, ο κ. Χρίστου εμφανίστηκε ως ένας σκληρός πολιτικός αρχηγός για να αποκρύψει την αδυναμία του ΕΛΑΜ να επιβάλει τις θέσεις του στο Κυπριακό, ενώ στην ουσία θα υποχρεωθεί για χάρη της εξουσίας να στηρίξει υποψήφιο με αντίθετη γραμμή στο εθνικό ζήτημα.

Μέχρι στιγμής, η πολιτική αξιοπιστία του ΕΛΑΜ δεν έχει υποβληθεί σε σοβαρή δοκιμασία, καθώς το κόμμα δεν βρέθηκε ποτέ σε θέση εξουσίας ώστε να διαφανεί κατά πόσον εννοεί όσα διακηρύσσει δημόσια. Αυτό θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει η Ακροδεξιά εάν δοκιμάσει να γευτεί τους καρπούς της εξουσίας.