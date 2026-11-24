Η εξόδιος ακολουθία ορίστηκε για τις 15:00 το απόγευμα σήμερα, στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια. Επιθυμία της οικογένειας είναι όσοι θα συνοδεύσουν τη 17χρονη στην τελευταία της κατοικία να φορούν λευκά ρούχα.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών θανάτου της ανήλικης μαθήτριας. Η νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της 17χρονης δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις ως προς τα αίτια του θανάτου της, με αποτέλεσμα να ληφθούν δείγματα για τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, ενώ παράλληλα αξιολογούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν τις κινήσεις της Κυριακής πριν από την επιστροφή της στο ξενοδοχείο.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα των ερευνών δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε ασυνήθιστη ή ύποπτη συμπεριφορά της μαθήτριας. Οι Αρχές αναμένουν πλέον και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες του θανάτου της.