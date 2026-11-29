Χρειάζεται, ωστόσο, ακρίβεια αφού δεν ακυρώθηκε η Συμφωνία των Παρισίων ούτε εξαφανίστηκαν όλες οι επί μέρους αποφάσεις. Υπήρξε πρόοδος σε ζητήματα χρηματοδότησης, προσαρμογής και δίκαιης μετάβασης. Αυτά, όμως, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως επικοινωνιακό σωσίβιο για το κεντρικό ναυάγιο. Όταν η κρισιμότερη πολιτική συμφωνία αποτυγχάνει, η απαρίθμηση μικρότερων επιτυχιών δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους. Απλώς δείχνει πόσο χαμηλά έχει κατέβει ο πήχης των προσδοκιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες ορθώς αρνήθηκαν να υπογράψουν ένα κείμενο που παρέκαμπτε τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων. Η ομοφωνία δεν αποτελεί επιτυχία όταν αγοράζεται με την αποσιώπηση της επιστήμης. Αλλά η ευρωπαϊκή αξιοπιστία κρίνεται και μετά τις διαπραγματεύσεις: στους προϋπολογισμούς, στις ενεργειακές επιλογές και στην προστασία των πολιτών. Η σωστή θέση στην αίθουσα πρέπει να γίνεται συνεπής πολιτική έξω από αυτήν.

Οι ευθύνες δεν είναι ίδιες για όλους. Οι κυβερνήσεις που εμποδίζουν την απεξάρτηση από άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο υπερασπίζονται ένα μοντέλο του οποίου το κόστος μεταφέρεται στους υπόλοιπους. Όμως ευθύνονται και όσοι εμφανίζονται διεθνώς ως πρωταγωνιστές της μετάβασης, ενώ στο εσωτερικό αντιμετωπίζουν τις δεσμεύσεις τους ως προαιρετικές. Οι ηγέτες επιστρέφουν στις πρωτεύουσές τους. Οι πολίτες παραμένουν εκτεθειμένοι στις συνέπειες της καθυστέρησης.

Η αποτυχία μιας συνόδου δεν προκαλεί αυτομάτως τον επόμενο καύσωνα ούτε καθορίζει τον καιρό του ερχόμενου καλοκαιριού. Αποδυναμώνει, όμως, τον συντονισμό που χρειάζεται για ταχύτερη μείωση των εκπομπών. Παρατείνει την αβεβαιότητα και προσφέρει άλλοθι αναβολής. Στη Μεσόγειο, που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναγνωρίζει ως περιοχή πολλαπλών κλιματικών κινδύνων, η καθυστέρηση επιβαρύνει ήδη σοβαρές απειλές όπως ζέστη, ξηρασία, πυρκαγιές και πλημμύρες.

Για την Κύπρο, επομένως, η Αττάλεια αφορά το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, την υγεία, τη γεωργία και την αντοχή της οικονομίας. Οι άμεσες συνέπειες είναι κυρίως πολιτικές, δηλαδή μεγαλύτερη ανάγκη να επιταχύνουμε τη δική μας προετοιμασία, αντί να περιμένουμε διεθνή σωτηρία. Κάθε υποδομή που σχεδιάζεται σήμερα χωρίς επαρκή πρόβλεψη για αυξημένη θερμότητα και λειψυδρία μπορεί να γίνει αυριανή εστία κόστους και ανασφάλειας.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τη διεθνή αποτυχία ως συγχωροχάρτι. Η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ της 10ης Ιουλίου 2026 κατέγραφε κρίσιμη λειψυδρία, επενδύσεις προσαρμογής κατώτερες των αναγκών και καθυστερήσεις στη στρατηγική και στη διακυβέρνηση της προσαρμογής. Πρόκειται για συγκεκριμένη θεσμική προειδοποίηση. Η προεδρική παρουσία στις συνόδους αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από δημοσιευμένο απολογισμό εφαρμογής. Διαφορετικά, η διεθνής προβολή καταλήγει ακριβή σκηνογραφία.

Χρειαζόμαστε τώρα μετρήσιμες παρεμβάσεις, όπως τον περιορισμό των απωλειών νερού, διαφανή διαχείριση της ζήτησης, ανθεκτικά δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, σκίαση στις πόλεις και ουσιαστική προστασία εργαζομένων από τη ζέστη. Χρειαζόμαστε, επίσης, πρόληψη πυρκαγιών και προστασία οικοτόπων και ζώων πριν από την καταστροφή. Για κάθε εξαγγελία πρέπει να γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πόσα χρήματα διατίθενται και τι τελικά παραδίδεται.

Το πιο επικίνδυνο συμπέρασμα από την COP31 θα ήταν ότι, αφού οι ισχυροί αδυνατούν να συμφωνήσουν, οι μικρότεροι μπορούν να αδρανούν. Για την Κύπρο ισχύει ακριβώς το αντίθετο, αφού η έκθεσή μας απαιτεί περισσότερη προετοιμασία και αυστηρότερη λογοδοσία. Οι κυβερνήσεις μπορούν να αναβάλουν μια απόφαση. Δεν μπορούν να αναβάλουν τις συνέπειες. Και οι πολίτες δεν έχουν καμία υποχρέωση να χειροκροτούν τις ομιλίες εκείνων που αποτυγχάνουν να τους προστατεύσουν.

*Mέλους Κινήματος Οικολόγων