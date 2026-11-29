Μετά τον Β’ Π.Π., οι Βρετανοί βιάστηκαν να βρουν συμφέρουσες φόρμουλες σταδιακής αποαποικιοποίησης της Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι άρχισαν να αναζητούν δικές τους φόρμουλες (επαναφορά της Κύπρου στην τουρκική «ιδιοκτησία», διχοτόμηση, κ.λπ.).

Μετά το 1960, βιάζονταν οι Τουρκοκύπριοι για πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος, ενώ εμείς δεν βιαζόμασταν καθόλου. Ακόμα και μετά το 1963-64 και το 1967 επενδύαμε στη βραδύτητα. Αυτή τη δεκατετραετή βραδύτητα διέκοψε η βιασύνη της χούντας να ξεμπερδέψει με το Κυπριακό μέσω διαμοιρασμού· αλλά και της Τουρκίας, όπως και των δύο μεγάλων δυνάμεων (η μία για να λύσει το θέμα εντός της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας και η άλλη για να τη διαλύσει).

«Κεφάλαιο Β’»: Από το 1974 και μετά, κατά καιρούς βιαζόμασταν εμείς για λύση, και η Τουρκία συνήθως επιβράδυνε - προκειμένου να εμπεδωθούν τα τετελεσμένα. Μέχρι που φτάσαμε στο 2000, οπότε όλοι αρχίσαμε να βιαζόμαστε, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Μετά, από το 2004 μέχρι το 2014, εμείς επιβραδύναμε για διάφορους λόγους. Αλλά, επιταχύναμε μετά όλοι μαζί, για δύο χρόνια, λόγω «συναστρίας». Προσωρινά. Γιατί από το 2016 μέχρι το 2026, εμείς επανήλθαμε στην επιβράδυνση.

Τώρα, περάσαμε σε φάση όπου εμείς αποφασίσαμε (λέμε τώρα…) να «επιταχύνουμε», με βασικό στόχο την εσωτερική κατανάλωση μιας δήθεν κινητικότητας - ενόψει των εκλογών του 2028. Αλλά οι Τουρκοκύπριοι και η Άγκυρα δεν έχουν, προς το παρόν, κανέναν λόγο να εγκαταλείψουν ξανά τη βραδύτητα. Αντίθετα, βλέπουν ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει το 2027-28 στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό: Σε λίγους μήνες η Ελλάδα παίρνει τον δρόμο μιας αβέβαιης εκλογικής περιπέτειας. Και οι Ελληνοκύπριοι πιθανότατα παίρνουν τον δρόμο της επανεκλογής Χριστοδουλίδη.

Η ενσωμάτωση της βραδύτητας

Αν απομονώσουμε με κάποιον τρόπο αποκλειστικά την ελληνοκυπριακή βραδύτητα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή είναι τόσο πολυπαραγοντική που τελικά κατέληξε να ενσωματωθεί στο DNA του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε γενικά τη δημόσια σφαίρα. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια η βραδύτητα είναι πάγιο χαρακτηριστικό σε όλους τους τομείς· από τις μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου, μέχρι τον τομέα της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.

(1) Ένας από τους παράγοντες της βραδύτητας είναι ο φόβος. Εν μέρει δικαιολογημένος, εν πολλοίς όμως τεχνητός. Ένα παράδειγμα ήταν ο φόβος της ηγεσίας μας την περίοδο 1968-1974 ότι τελική συμφωνία στο Κυπριακό (α) θα ξανάβαζε τους Τουρκοκυπρίους στη διοίκηση του κράτους, (β) θα απέκλειε την ένωση, (γ) θα δικαίωνε τη χούντα και την Ακροδεξιά στην Κύπρο που χαρακτήριζαν τον Μακάριο ως αρνητή της ένωσης και «προδότη».

Ένα παράδειγμα του 21ου αιώνα είναι ο φόβος του νέου και άγνωστου, κάθε φορά που φτάναμε πολύ κοντά στη λύση. Το 2004 και το 2017, αυτός ο φόβος έφτασε στο απόγειό του: Όσοι συνειδητά δεν ήθελαν λύση και προτιμούσαν παραμονή στο χωριστό ελληνοκυπριακό κράτος έσπειραν σε μεγάλες δόσεις τον φόβο στην κοινωνία. Και μαζί του τη βραδύτητα.

(2) Ένας άλλος παράγοντας είναι η κρυψίνοια. Σε πολλές φάσεις ο Μακάριος επιδίωκε τη βραδύτητα επειδή υποψιαζόταν τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, έλεγε στον καθένα ό,τι ήθελε να ακούσει και καθυστερούσε τις αποφάσεις μέχρι να ελέγξει την κατάσταση περισσότερο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε άδικο. Σε άλλες όμως, και λάθος εκτίμηση έκανε, και επικίνδυνα ρίσκα έπαιρνε (όπως π.χ. η χρησιμοποίηση της προσέγγισης της Σοβιετικής Ένωσης ως εκβιαστικό παράγοντα απέναντι στη Δύση).

Στον 21ο αιώνα, τα παραδείγματα είναι πολλά. Με χαρακτηριστικότερα εκείνα του προηγούμενου και του νυν Προέδρου. Πρόκειται για τόσο κραυγαλέες περιπτώσεις που είναι αυταπόδεικτες.

Ο παράγοντας αυτός, όμως, είναι διάχυτος και σε μεγάλο μέρος του πολιτικού προσωπικού. Αυτό έχει μεγάλο αποτύπωμα στην αναντιστοιχία μεταξύ διακηρύξεων και πράξεων. Ένας από τους λόγους που οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν είναι η κρυψίνοια. Εξάλλου, και στο ίδιο το Κυπριακό, το γεγονός ότι η ομοσπονδία είτε δαιμονοποιείται είτε είναι κάτι άγνωστο για πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας οφείλεται σε αυτόν τον παράγοντα. Και παράγει μεγάλες δόσεις βραδύτητας.

Και… μεταφυσικοί παράγοντες

(3) Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μεταφυσική σχέση με τον χρόνο. Μπορεί στα λόγια να λέμε ότι «ο χρόνος είναι χρήμα», ή ότι στο Κυπριακό «ο χρόνος εδραιώνει τα τετελεσμένα», αλλά την ηγεσία μας -και σε μεγάλο βαθμό και εμάς τους πολίτες- διακατέχει μια μεταφυσική σχέση με τον χρόνο. Η οποία, συνήθως, υπαινίσσεται ότι «τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα αν δείξουμε υπομονή». Μάλιστα, συχνά, χρησιμοποιείται ως ενισχυτικός παράγοντας και η μακραίωνη επιβίωση του έθνους, ως απόδειξη της βέβαιης επιτυχίας, αν δεν βιαστούμε.

Αυτή η νοσηρή σχέση με τον χρόνο ενισχύει τη βραδύτητα και σε άλλους τομείς της δημόσιας σφαίρας. Για παράδειγμα, η βραδύτητα στην υιοθέτηση γενναίων μεταρρυθμίσεων στη δημοσιονομική πολιτική δεν παράγει στασιμότητα, παράγει οπισθοδρόμηση. Μια πτυχή της είναι το ραγδαίο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους «πάνω» και στους «κάτω», και ανάμεσα στις γενιές. Από όλες τις απόψεις των συνθηκών διαβίωσης.

(4) Τη βραδύτητα ενισχύει και η στρεβλή αντίληψη για τις συμμαχίες. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το Ισραήλ του Νετανιάχου. Αποδεδειγμένα, τα τελευταία χρόνια ο Νετανιάχου ήταν σημαντικός παράγοντας επιβράδυνσης κάθε προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. Είτε βρισκόταν σε φάση συνεργασίας με την Άγκυρα είτε όχι, ενθάρρυνε την ηγεσία μας στο «να μείνουμε όπως είμαστε».

Για τον αντίστοιχο ρόλο άλλων δυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, τα πράγματα είναι λιγότερο άγνωστα. Παρ' όλα τα κακά που μας επισώρευσαν όμως, τις τελευταίες πέντε-έξι δεκαετίες η βραδύτητα σπάνια ήταν ανάμεσα σε αυτά.

Αντίθετα, διαχρονικά η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία είχαν ρόλο στη διαδικασία επιβράδυνσης στο Κυπριακό. Το 2000-2004 δημιούργησαν «κίνημα» κατά της επιδιαιτησίας, το 2008-10 «κίνημα» κατά των χρονοδιαγραμμάτων και το 2014-17 το κίνημα «μηδέν εγγυήσεις μηδέν στρατεύματα». Για 40 χρόνια οι μηδενικές εγγυήσεις και η απόσυρση και της ΤΟΥΡΔΙΚ δεν ήταν προτεραιότητά μας (αυτό που ενδιέφερε ήταν η κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης). Αλλά από το 2014 έγιναν ο βατήρας επιβράδυνσης των συνομιλιών στο Κυπριακό, με πρωτοβουλία της Ρωσίας. Όχι μόνο μέσω απευθείας δηλώσεων (Λαβρόφ, Ζαχάροβα, Οσάτσι κ.λπ.), αλλά μέσω και επιστράτευσης φιλικών προς αυτήν προσώπων· από τον Ν. Κοτζιά μέχρι τον Γ. Λιλλήκα - προς τιμήν του το ΑΚΕΛ δεν συμμετείχε. Ανοιχτά και απερίφραστα.

Η αντικατάσταση

Αν κρίνουμε από τα δεινά που επισώρευσε στο πρόσφατο παρελθόν η έξη της βραδύτητας, τόσο στο Κυπριακό όσο και στα εσωτερικά ζητήματα, η εδραίωσή της προοιωνίζεται μεγάλο κίνδυνο να χαθεί το τρένο σε όλα τα θέματα.

Είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν διαμιάς όλοι οι παράγοντες που την τρέφουν. Υπάρχει όμως ένας για τον οποίο η κοινωνία είναι έτοιμη να τον δεχτεί: Λιγότερη κρυψίνοια και περισσότερη ειλικρίνεια. Έστω ένα σκαλοπάτι καλύτερα.

Αν επιθυμώ να παραμείνουμε ιδιοκτήτες ενός μονοκοινοτικού κράτους στον Νότο, το λέω καθαρά. Δεν κολοκυνθίζω με ανεδαφικά ενιαία κράτη ή σωστά περιεχόμενα. Αν πιστεύω ότι δεν μπορώ να επιβληθώ στις δυνάμεις του εγχώριου κεφαλαίου για μέτρα κοινωνικής συνοχής, το λέω καθαρά. Το να μοιράζω ψίχουλα για τις γιορτές δεν είναι λύση.

Το καλάθι

• …με τα αυτογκόλ (1): Τα δύο νέα μέτρα επιδότησης των χαμηλοσυνταξιούχων και των γονέων για τις γιορτές είναι θετικά. Αλλά: (α) Ο Ν. Χριστοδουλίδης μας βομβάρδιζε επικοινωνιακά για 15 μέρες, σε σημείο που οι προσδοκίες είχαν ανέβει στα ύψη. (β) Εκείνη η πανύψηλη οροφή των 100 χιλιάδων για το δεύτερο μέτρο έδωσε αφορμή για πολλές επικρίσεις. (γ) Δίνονται ακόμα αντιφατικές ερμηνείες για τα ποσά (π.χ. ανά συνταξιούχο ή ανά ζεύγος). Από το ίδιο το κράτος! Μία φορά να τύχει κάτι καλής επεξεργασίας προτού εξαγγελθεί και τι στον κόσμο! • …με τα αυτογκόλ (2): Δεν έχει άδικο ο Α. Μαυρογιάννης όταν γίνεται έντονα επικριτικός για την αναποτελεσματικότητα του Ν. Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό. Η επιμονή του όμως σε μια βολική για τον Ν. Αναστασιάδη ερμηνεία του Κραν Μοντανά μοιάζει με αυτοαναίρεση. Δεν κολλά… Όχι μόνο με τα γεγονότα όπως τα ξέρει όλο το Σύμπαν, αλλά ούτε και με το να αθωώνει τον δάσκαλο και να επικρίνει τον μαθητή-συνεχιστή. • …με τα αυτογκόλ (3): Το άδοξο τέλος της έκτακτης συνόδου στις Βρυξέλλες μοιάζει με αυτογκόλ και αποτυχία των Ευρωπαίων. Αλλά μόνο για όσους δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα ζητήματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και μακροπρόθεσμα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαρκής διαβούλευση είναι το όπλο της ΕΕ. Τον Δεκέμβρη θα έχουμε αποτέλεσμα.