Ο κ. Χριστοδουλίδης μάς υπενθύμισε ότι η στήριξη της μεσαίας τάξης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της διακυβέρνησής του. Θα είχε, λοιπόν, ενδιαφέρον να μας εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης ενός νοικοκυριού. Διότι άλλο η έκτακτη οικονομική ανακούφιση και άλλο η οικονομική πολιτική που διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι κάνουν άλλες χώρες. Στη Γερμανία, το μηνιαίο επίδομα τέκνου από τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχεται στα 259 ευρώ ανά παιδί. Στην Ιρλανδία, η φορολογική ελάφρυνση για όσους διαμένουν στο ενοίκιο φθάνει τα 1.000 ευρώ ανά άτομο και τα 2.000 ευρώ για ζευγάρια που φορολογούνται από κοινού. Στην Αγγλία, οι εργαζόμενοι γονείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια δικαιούνται μέχρι 30 ώρες επιδοτούμενης παιδικής φροντίδας την εβδομάδα. Στην Ισπανία, η επιδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί εργαλείο περιορισμού του καθημερινού κόστους μετακίνησης των πολιτών.

Δεν αναφέρω τα παραδείγματα αυτά για να συγκρίνω ανόμοιες οικονομίες, ούτε για να ισχυριστώ ότι η Κύπρος δεν διαθέτει αντίστοιχες κοινωνικές παροχές. Τα αναφέρω για να αναδείξω μια διαφορετική διάσταση της οικονομικής πολιτικής. Να αναδείξω, δηλαδή, τη συστηματική μείωση των ανελαστικών δαπανών των νοικοκυριών. Διότι, όταν μειώνεις το κόστος στέγασης, μετακίνησης, ενέργειας και παιδικής φροντίδας, αυξάνεις στην πράξη την αγοραστική δύναμη του πολίτη. Και την αυξάνεις κάθε μήνα, όχι μόνο τον Δεκέμβριο. Στην Κύπρο, από την άλλη, ακούμε συστηματικά για την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Πόσο, όμως, έχει βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων που παράγουν αυτόν τον πλούτο;

Πόσοι νέοι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία; Πόσες οικογένειες μπορούν να αποταμιεύσουν; Πόσοι γονείς μπορούν να καλύψουν τις σπουδές των παιδιών τους χωρίς να στερηθούν άλλες βασικές ανάγκες; Και πόσοι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, βρίσκονται κάθε μήνα αντιμέτωποι με την οικονομική ανασφάλεια; Διότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία πολιτών. Εκείνοι που εργάζονται, φορολογούνται, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, δεν δικαιούνται πολλά από τα κοινωνικά επιδόματα και διαπιστώνουν ότι, παρά την ανάπτυξη της οικονομίας, η δική τους οικονομική δυνατότητα παραμένει περιορισμένη.

Ενδιαφέρουσα είναι και η αντίληψη της κυβέρνησης περί μεσαίας τάξης. Μια οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 25.000 ευρώ θα λάβει την ίδια βασική έκτακτη ενίσχυση με μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 99.000 ευρώ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν είναι το γεγονός ότι στηρίζονται και οι οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα που χρήζει εξήγησης. Είναι η απουσία εισοδηματικής διαβάθμισης στο συγκεκριμένο μέτρο, παρά την τεράστια διαφορά στις οικονομικές τους δυνατότητες. Αλλά αφού η κυβέρνηση θέλει να επικαλείται τα κριτήρια του ΟΟΣΑ για τον προσδιορισμό της μεσαίας τάξης, καλό θα ήταν να δημοσιοποιήσει και τη μεθοδολογία της. Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, προσαρμοσμένο στο μέγεθος του νοικοκυριού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα ενιαίο όριο ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος.

Δυστυχώς, ο Πρόεδρος φαίνεται ότι με την εξαγγελία αυτών των 12 μέτρων οικονομικής στήριξης στις 25 Νοεμβρίου, εξυπηρετούσε το εγώ του παρά την ουσία. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ό,τι πιο λυπηρό. Το γράφω αυτό γιατί η οικονομική ανασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα. Έχει συνέπειες στην ψυχική υγεία, στις οικογενειακές σχέσεις, στις αποφάσεις των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια, στην ποιότητα ζωής και εν τέλει στην κοινωνική συνοχή. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει αν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του τον επόμενο μήνα, δεν αποκτά οικονομική ασφάλεια με ένα χριστουγεννιάτικο επίδομα.

Και μια κοινωνία που ευημερεί δεν είναι μια κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι περιμένουν την επόμενη έκτακτη παροχή του κράτους. Είναι μια κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα μιας κυβέρνησης. Διότι, οι λογαριασμοί των νοικοκυριών δεν είναι εποχικοί. Ούτε η ακρίβεια αποχωρεί μαζί με τον Άγιο Βασίλη.