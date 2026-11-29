Η διαφθορά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Όταν λέμε διαφθορά εννοούμε τη χρησιμοποίηση ενός δημόσιου αξιώματος για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους. Για την παρακολούθηση και πάταξη της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο ιδρύθηκε το 1993 στο Βερολίνο η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International). Πρόκειται για διεθνή, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η οργάνωση αυτή δραστηριοποιείται σε 100 χώρες και εκδίδει κάθε χρόνο τον γνωστό Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index), ο οποίος για το 2025 αφορά 182 χώρες και περιφέρειες. Τα στοιχεία της η Διεθνής Διαφάνεια τα αντλεί από 13 εξωτερικές πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Διεθνής Τράπεζα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, συμβουλευτικές εταιρείες, δεξαμενές σκέψης και άλλες. Οι πληροφορίες και οι απόψεις δίνονται από ειδικούς και επιχειρηματίες. Βαθμολογεί τις χώρες από το 0 έως το 100, όπου το μηδέν σημαίνει εντελώς διεφθαρμένη, ενώ το 100 καθόλου διεφθαρμένη.

Για το 2025 ο δείκτης περιλαμβάνει ανησυχητικά ευρήματα. Διαπιστώνεται ότι την τελευταία δεκαετία οι χώρες που είχαν βαθμολογία πάνω από 80 μειώθηκαν από δώδεκα σε πέντε. Επίσης, παρατηρείται ότι ισχυρές δημοκρατίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Σουηδία παρουσιάζουν ενδείξεις μείωσης της αποτελεσματικότητάς τους στην πάταξη της διαφθοράς. Πολλές μάλιστα χώρες επέβαλαν περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, στο συνέρχεσθαι και στο συνεταιρίζεσθαι.

Όπως είναι αναμενόμενο, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις γίνονται μόνο σε χώρες που έχουν υψηλό δείκτη διαφθοράς. Κάτι δε που αφορά όλες τις χώρες είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται προϊούσα αδυναμία των πολιτικών ηγεσιών να χειριστούν αποτελεσματικά τη διαφθορά. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση από το 2012 την έχουν η Τουρκία (31), η Ουγγαρία (40) και η Νικαράγουα (14), ενώ τη μεγαλύτερη πρόοδο οι Εσθονία (76), Νότιος Κορέα (63) και Σεϋχέλλες (68). Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 31 από τις 182 χώρες και περιοχές μείωσαν τη διαφθορά από το 2012, το ανησυχητικό όμως είναι ότι οι άλλες παρέμειναν σταθερές ή χειροτέρεψαν. Ο δε μέσος όρος έπεσε στο νέο χαμηλό 42, ενώ πάνω από τα 2/3 βαθμολογήθηκαν κάτω του 50.

Τα ευρήματα για την Κύπρο κατά τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια είναι ενδιαφέροντα. Ενώ το 2012 η Κύπρος είχε βαθμολογία 66, το 2025 κατέληξε στο 55, με μικρά ενδιάμεσα σκαμπανεβάσματα, η πορεία όμως είναι διαρκώς πτωτική. Βρίσκεται η Κύπρος κάπου στο μέσο με ίδιο βαθμό διαφθοράς με την Τσεχία, τη Γρενάδα και την Ισπανία. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι τα όποια μέτρα λήφθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά της διαφθοράς δεν έπεισαν τους αξιολογητές ότι αυτά είναι αποτελεσματικά, όπως ακριβώς επιβεβαιώνει η ζωή στην Κύπρο κάθε μέρα.

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η διαφθορά πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών ενός κράτους, διότι αντί αυτοί να υπηρετούν τους πολλούς, ενδίδουν στο χρήμα και ατιμάζουν την αποστολή τους. Χάνονται χρήματα που ανήκουν στους πολίτες και που κανονικά θα διοχετεύονταν προς όφελος του κόσμου, επιβαρύνοντας έτσι τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε πολιτικό επίπεδο αυξάνεται ο λαϊκισμός, γιατί πάντα υπάρχουν όσοι καραδοκούν για να εντυπωσιάσουν.

Πώς, όμως, η κυπριακή κοινωνία προσλαμβάνει και πώς αντιδρά στη διαφθορά; Δεν αναμένει κανείς να γίνονται μαζικές διαδηλώσεις, όπως σε χώρες με αυξημένο βαθμό διαφθοράς. Όμως, η κοινωνία μας εντυπωσιάζει με το πόσο ανεκτική και σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη είναι για το φαινόμενο. Αν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις, θα επικρατούσε άκρα του τάφου σιωπή, όπως παλαιότερα δηλαδή. Αυτή η σιωπή και αδιαφορία δείχνουν ότι στη συλλογική συνείδηση η διαφθορά θεωρείται μέρος της κανονικότητας και κάτι που δεν μπορεί να αποτραπεί. Αυτό συμβαίνει διότι από τα γεννοφάσκια του κράτους μας τα θεμέλιά του κτίστηκαν στον νεποτισμό, τη διαπλοκή, την καταλήστευση του πλούτου και την αναξιοκρατία. Πολλοί που στελέχωσαν σταδιακά τον κρατικό μηχανισμό καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι, οι πλείστοι αγωνιστές του αντιαποικιακού αγώνα, θεωρούσαν ότι η πατρίδα τους χρωστούσε για όσα πρόσφεραν (ή δεν πρόσφεραν) και ενεργούσαν ανάλογα, βολεύοντας όσους και όπως μπορούσαν. Σε αυτό βέβαια βοηθούσε και η έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το 1963. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα καπετανάτα στη δημόσια διοίκηση. Από την άλλη, οι θεσμοί ήταν πρόσφατοι ή απλώς δεν υπήρχαν και έτσι είχαμε το ανέλεγκτο των πράξεων όσων είχαν εξουσία. Γι’ αυτό και δόθηκαν θέσεις σε ασυνείδητους, αγράμματους, ανίκανους, διεφθαρμένους, στενόμυαλους, τομαριστές που δεν είχαν καμία έγνοια για το κοινό καλό. Όσα σταδιακά έρχονται στο φως για τα πεπραγμένα του κράτους τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας και πολλών που το στελέχωναν αποκαλύπτουν σε όλο της το μεγαλείο την ποιότητά τους και τις ικανότητές τους.

Σήμερα στην Κύπρο γίνεται πολύς λόγος για την πάταξη της διαφθοράς. Εδώ απλώς μειδιούμε αρκούντως συγκαταβατικά. Γιατί κανένας θεσμός δεν έμεινε αμόλυντος. Ποιος να πατάξει ποιον; Όλοι οι θεσμοί καθημερινά επιβεβαιώνουν ότι παίζεται ένα διαρκές παιχνίδι εξαπάτησης του κόσμου και συγκάλυψης εγκλημάτων. Το χειρότερο, δε, αποτέλεσμα είναι ότι πολύ φυσιολογικά οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς του κράτους τους, γεγονός που αυτόματα αφαιρεί από την ίδια την υπόστασή του και ενδεχομένως από τη νομιμοποίηση των πράξεών του (οι οποίες ίσως να είναι νομιμοφανείς). Αυτή η διάσταση πολίτη και θεσμών εγκυμονεί τον κίνδυνο εκμετάλλευσης της δυσαρέσκειας των πολιτών από δυνάμεις που εχθρεύονται τη δημοκρατία ως θεσμό. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, το δε αποτέλεσμα είναι η κατάλυσή της.

Η διαπλοκή και η διαφθορά δεν πρόκειται να εξαλειφθούν, είναι όμως δυνατόν να περιοριστούν. Αυτό που απαιτείται είναι ισχυρές ηγεσίες που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αφήνοντας πίσω το προσωπικό ή κομματικό κόστος. Η Κύπρος σε αυτό προφανώς και μένει ανεξεταστέα.

*George.dionyssiou@gmail.com