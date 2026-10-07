Κύπρος: 8ήμερη κράτηση σε 24χρονο για απάτες με τραπεζικές κάρτες – Σχεδόν €4.800 η λεία

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, δήλωσε ότι το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά, μεταξύ άλλων, αδικήματα κλοπής, απάτης συνδεόμενης με συστήματα πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, 76χρονος κατήγγειλε ότι έλαβε στο κινητό του μήνυμα με εμφανιζόμενο αποστολέα «traffic CY». Αφού άνοιξε το μήνυμα, έδωσε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας. Από τον λογαριασμό του αποσπάστηκαν 3.963 ευρώ μέσω δύο αναλήψεων από ΑΤΜ στη Λευκωσία.

Σε δεύτερη καταγγελία, στις 2 Οκτωβρίου 2026, 68χρονος ανέφερε ότι έλαβε μήνυμα στο κινητό του με την επωνυμία «CY MEDICAL». Αφού το άνοιξε, έδωσε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και του αποσπάστηκαν 770 ευρώ.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 24χρονου αλλοδαπού, κατοίκου Λευκωσίας. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ο ύποπτος συνελήφθη. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, από όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΕ Λάρνακας έφτασε στη σύλληψη του 24χρονου όταν διαπιστώθηκε, μέσω συγκεκριμένης τράπεζας, ότι τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των παραπονούμενων είχαν καταχωριστεί σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι συγκεκριμένης συσκευής κινητού τηλεφώνου, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον ύποπτο. Τις αναλήψεις των χρημάτων φαίνεται να έκανε άλλο άτομο, το οποίο αναζητείται.

Σε βάρος του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα κλοπής, παράνομης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών, παράνομης παρέμβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα, υποκλοπής δεδομένων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το προηγούμενο διάστημα έγινε ακόμη μία σύλληψη υπόπτου στη Λευκωσία και διεξάγονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν συνδέεται με τον 24χρονο.