Πάφος: Παρατείνεται η κράτηση του 51χρονου μοναχού για την επίθεση με μαχαίρι στη Μονή Αγίου Νεοφύτου

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, ο συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Λέανδρος Θεοχάρους, υπέβαλε αίτημα όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, αφού εξέτασε το αίτημα, το απέρριψε, κρίνοντας ότι, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων αλλά και της προηγούμενης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο 51χρονος θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Η διαδικασία διακόπηκε για αρκετή ώρα, προκειμένου το Δικαστήριο να εξετάσει το αίτημα και να ανακοινώσει την απόφασή του μετά τις 14:30.

Μετά την απόφαση για συνέχιση της κράτησής του, ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 26 Οκτωβρίου στις 09:00. Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για αποφυλάκιση είχε υποβάλει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, καθώς και κατά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο Πάφου, ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπισης του 51χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασής του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αναφέρει ότι, λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, και παρά το γεγονός ότι διατηρεί κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας.

Τι προηγήθηκε Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από τον εξεταστή της υπόθεσης, υπάρχει εύλογη μαρτυρία και υποψία ότι ο 51χρονος ενέχεται στα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Για τον λόγο αυτό, στις 7 Αυγούστου, στις 13:30, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, την ίδια ημέρα, γύρω στις 07:30 το πρωί, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα, ο ηγούμενος της Μονής, Χωρεπίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, μετέβη έξω από το κελί του 51χρονου, με σκοπό να του παραδώσει ο τελευταίος το κλειδί του κελιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 51χρονος κατείχε δύο κελιά εδώ και περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Στο ένα από αυτά φιλοξενούνταν προηγουμένως ο πατέρας του και στη συνέχεια διέμενε ο ίδιος.

Μαζί με τον Ηγούμενο βρίσκονταν άλλοι μοναχοί, ένας δόκιμος μοναχός, καθώς και ο 53χρονος, ο οποίος εργάζεται ως τεχνικός και ασχολείται με εγκαταστάσεις κλειδαριών. Η παρουσία του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, σε περίπτωση που ο 51χρονος δεν παρέδιδε το κλειδί, να προχωρούσε σε αλλαγή της κλειδαριάς.

Ο Ηγούμενος ζήτησε από τον 51χρονο να ανοίξει το κελί, κάτι που, σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, έκανε. Αφού εισήλθε στο κελί, ο Ηγούμενος το επιθεώρησε και, βλέποντας τη μεγάλη ακαταστασία που επικρατούσε, ανέφερε ότι θα πήγαιναν εργάτες για να το καθαρίσουν.

Ο 51χρονος, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι θα άδειαζε ο ίδιος τα πράγματά του, σταδιακά, κλείνοντας παράλληλα την πόρτα του κελιού. Τότε ο Ηγούμενος του ζήτησε να του παραδώσει το κλειδί. Σύμφωνα με τον εξεταστή, ο 51χρονος αρνήθηκε και ο Ηγούμενος προσπάθησε να του το πάρει από το χέρι. Ο 51χρονος φέρεται να συνέχισε να αρνείται, με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή οι δύο άνδρες να κρατούν ο ένας τα χέρια του άλλου.

Τότε, όταν ο 53χρονος μπήκε στη μέση προκειμένου να τους χωρίσει, ο 51χρονος φέρεται να του επιτέθηκε και να τον κτύπησε στον λαιμό και στο δεξί του χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 27χρονος μοναχός έπιασε τον ύποπτο από πίσω, κρατώντας τον με τα χέρια του, με σκοπό να τον εμποδίσει να επιτεθεί εκ νέου, καθώς βρισκόταν σε ένταση. Τότε ο 51χρονος, με το αριστερό του χέρι, φέρεται να τραυμάτισε στο δεξί χέρι τον άλλο παραπονούμενο, χρησιμοποιώντας τη λεπίδα ενός χαρτοκόπτη που κρατούσε.

Ο 27χρονος μοναχός συνέχισε να κρατά τον ύποπτο, ωστόσο τον άφησε όταν αντιλήφθηκε ότι ο 53χρονος αιμορραγούσε από τον λαιμό, από το τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε κατά την επίθεση. Ο 53χρονος μετέβη ακολούθως στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου εξετάστηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε θλαστικό τραύμα αριστερής τραχηλικής χώρας και δεξιού άνω άκρου χειρός. Του έγινε συρραφή των τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία. Ακολούθως, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις και εντόπισαν τον 51χρονο. Η υπόθεση συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2026, στις 09:00.