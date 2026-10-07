Κάτοικοι στη Βάβλα καταγγέλλουν ότι περίπου 30 γάτες και ένας αδέσποτος σκύλος βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες και ζητούν την παρέμβαση της Αστυνομίας.
Βάβλα: Νεκρές 30 γάτες και ένας σκύλος – Καταγγελία κατοίκων στην Αστυνομία
Κάτοικοι αναφέρουν ότι περίπου 30 γάτες και ένας αδέσποτος σκύλος βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται, όπως λένε, για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε δύο χρόνια.
Όπως αναφέρουν, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στην περιοχή. Κάτοικος δήλωσε ότι εντόπισε πέντε νεκρές γάτες κοντά στο σπίτι του, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την ασφάλεια των κατοικίδιων ζώων.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία για τα Ζώα. Στην περιοχή αναμενόταν να μεταβεί ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, καθώς και μέλη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τον Οκτώβριο του 2024 είχε καταγγελθεί μαζική δηλητηρίαση γάτων στην περιοχή. Τότε, κάτοικοι είχαν αναφέρει ότι εξαφανίστηκαν 30 από τα 50 γατάκια που φρόντιζαν, ενώ αρκετά εντοπίστηκαν νεκρά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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