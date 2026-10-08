Λεμεσός: Έδεσαν ζευγάρι μέσα στο σπίτι του και άδειασαν το χρηματοκιβώτιο – Τους ακινητοποίησε με πιστόλι και μαχαίρι

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ληστεία διαπράχθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, την ώρα που η 36χρονη και ο 43χρονος σύζυγός της κοιμούνταν στην κατοικία τους.

Οι πέντε δράστες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και κρατώντας μαχαίρια και πιστόλι, κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι παραβιάζοντας αλουμινένιο παράθυρο, το οποίο ήταν κλειστό, αλλά δεν είχε ασφαλιστεί.

Αφού εισήλθαν στο υπνοδωμάτιο, ακινητοποίησαν τον 43χρονο και τον έδεσαν με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια, υπό την απειλή των όπλων, ανάγκασαν την 36χρονη να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στο δωμάτιο, από το οποίο απέσπασαν περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και διάφορα χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Πριν εγκαταλείψουν την κατοικία, οι δράστες έδεσαν και την 36χρονη με κολλητική ταινία, αφήνοντας το ζευγάρι ακινητοποιημένο μέσα στο σπίτι.

Οι δύο ένοικοι κατάφεραν στη συνέχεια να απελευθερωθούν από τις ταινίες με τις οποίες είχαν δεμένα τα χέρια τους και ειδοποίησαν την Αστυνομία γύρω στις 07:00 το πρωί, περίπου τέσσερις ώρες μετά τη διάπραξη της ληστείας.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην κατοικία, όπου άρχισαν εξετάσεις και προχώρησαν στην παραλαβή τεκμηρίων που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο να έχει καταγράψει τις κινήσεις των πέντε κουκουλοφόρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις αναφορικά με την εθνικότητα και άλλα χαρακτηριστικά των δραστών, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο, προκειμένου να μην επηρεαστεί η πορεία των ερευνών.