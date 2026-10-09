Πέντε συλλήψεις σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τις επιχειρήσεις ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 282 οδηγοί και 68 επιβάτες. Διενεργήθηκαν επίσης 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, και προέκυψε μία καταγγελία.

Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων έγιναν 260 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ διερευνώνται επιπλέον 10 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.

Από τις καταγγελίες, οι 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Σε τρεις προκαταρκτικούς ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μέσω νάρκοτεστ, καταγράφηκαν τρία θετικά αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ