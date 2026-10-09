Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση. Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, παράνομης κατοχής περιουσίας, κατοχής αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων, καθώς και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.
Πέντε συλλήψεις σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις
Η Αστυνομία διενήργησε ελέγχους σε οδηγούς, επιβάτες και υποστατικά, ενώ προχώρησε σε 260 τροχαίες καταγγελίες και κατακράτησε 10 οχήματα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τις επιχειρήσεις ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 282 οδηγοί και 68 επιβάτες. Διενεργήθηκαν επίσης 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, και προέκυψε μία καταγγελία.
Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων έγιναν 260 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ διερευνώνται επιπλέον 10 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.
Από τις καταγγελίες, οι 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.
Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Σε τρεις προκαταρκτικούς ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μέσω νάρκοτεστ, καταγράφηκαν τρία θετικά αποτελέσματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.