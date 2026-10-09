Στη σύλληψη 47χρονου, ο οποίος καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου, προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία.
Λεμεσός: Συνελήφθη 47χρονος που καταζητείτο για υπόθεση απόπειρας φόνου
Ο 47χρονος συνελήφθη στο ΤΑΕ Λεμεσού.
Ο 47χρονος συνελήφθη στο ΤΑΕ Λεμεσού. Η υπόθεση αφορά απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Λεμεσού.
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