Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες το απόγευμα μεταξύ των κοινοτήτων Χολέτρια και Φασούλα της επαρχίας Πάφου σε εκτάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.
Πυρκαγιά σε ένα εκτάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην επαρχία Πάφου τέθηκε υπό έλεγχο
Σύμφωνα να ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο Χ, για την κατάσβεση της επιχείρησαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα καθώς επίσης δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από το Τμήμα Δασών και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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