Σε δύσβατο αργάκι η φωτιά στην περιοχήτης Τρεμιθούσας

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε αργάκι με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές κατασβέσεις, με τα συνεργεία να μεταφέρουν σωλήνες νερού στα δυσπρόσιτα σημεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήρως οι εστίες της πυρκαγιάς.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Δασικούς Σταθμούς Παναγιάς, Γεροσκήπου και Δρούσειας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πτητικά μέσα και προωθητής γαιών του Τμήματος Δασών.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επιπρόσθετα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. .Σημειώνεται πωςαπετράπη η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες κατοικίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την έκταση της ζημιάς.