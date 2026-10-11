Αργάκα: Αυτοκίνητο παρέσυρε έξι πεζούς, συνελήφθη ο οδηγός, θετικός στην προκαταρκτική εξέταση αλκοόλης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:30, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, ηλικίας 66 ετών, με συνοδηγό γυναίκα 56 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε έξι πρόσωπα που διακινούνταν πεζά στον δρόμο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα ζευγάρι ηλικίας 42 και 37 ετών, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καθώς και δεύτερο ζευγάρι, ηλικίας 65 και 64 ετών. Οι έξι πεζοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο 65χρονος και η 64χρονη κρατήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περαιτέρω παρακολούθηση, ενώ ο πατέρας και τα δύο παιδιά έλαβαν εξιτήριο. Η 37χρονη γυναίκα, η οποία εγκυμονεί το τρίτο της παιδί, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου παρέμεινε προληπτικά για παρακολούθηση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας των τριών προσώπων που παρέμειναν για νοσηλεία χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Όπως αναφέρεται, μετά την παράσυρση των πεζών, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και, περίπου μισό χιλιόμετρο πιο κάτω, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φρεάτιο, με αποτέλεσμα το όχημά του να ακινητοποιηθεί. Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, καταγράφηκε ένδειξη 49 mg, έναντι του επιτρεπόμενου ορίου των 22 mg.

Ωστόσο, στην τελική εξέταση αλκοτέστ δεν κατέστη δυνατή η λήψη ικανοποιητικού δείγματος. Εναντίον του οδηγού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Η Αστυνομία διερευνά το αδίκημα της εγκατάλειψης σκηνής χωρίς παροχή βοήθειας, ενώ τα αίτια της τροχαίας σύγκρουσης διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς.

Σημειώνεται ότι οι έξι πεζοί μετέβαιναν στο Φεστιβάλ Αβοκάντο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην κοινότητα της Αργάκας.