Μετωπική σύγκρουση στην Τσάδα: Στο νοσοκομείο 20χρονος και 30χρονη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:00, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος και κινείτο με κατεύθυνση προς την Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε η 30χρονη και κινείτο προς την Πόλη Χρυσοχούς.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για περαιτέρω παρακολούθηση προληπτικά .

Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου και φέρουν απλώς κάποιες εκδορές . Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού.