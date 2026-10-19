Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό.
Φωτιά σε δύο όχηματα στη Γερμασόγεια - Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες από τις Αρχές
Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1.20 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από τις κατοικίες των ιδιοκτητών τους.
Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στη 1.20 σήμερα τα ξημερώματα. Τα οχήματα ανήκουν σε 67χρονο και 56χρονο και ήταν σταθμευμένα έξω από τις κατοικίες τους.
Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν τη φωτιά. Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των αιτιών της θα συνεχιστούν σήμερα, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.