Φωτιά σε δύο όχηματα στη Γερμασόγεια - Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες από τις Αρχές

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στη 1.20 σήμερα τα ξημερώματα. Τα οχήματα ανήκουν σε 67χρονο και 56χρονο και ήταν σταθμευμένα έξω από τις κατοικίες τους.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν τη φωτιά. Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των αιτιών της θα συνεχιστούν σήμερα, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες.