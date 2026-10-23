Θησαυρός στη σοφίτα: Κάρτες Pokémon που ξεχάστηκαν για 15 χρόνια πωλήθηκαν για 1,56 εκατ. λίρες - «Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε»

Η συλλογή του, αποτελούμενη από 42 σετ καρτών, βγήκε στο σφυρί την Τετάρτη στον οίκο δημοπρασιών Ewbank's, στο Σάρεϊ, εξασφαλίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 1,56 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, πρόκειται για την ακριβότερη δημοπρασία συλλεκτικών καρτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Βρετανία, ενώ δεν αποκλείεται να αποτελεί και ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Μια αγορά που αποδείχθηκε χρυσάφι

Ο ιδιοκτήτης της συλλογής, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο γιος του άρχισε να συλλέγει και να ανταλλάσσει κάρτες Pokémon με τους συμμαθητές του.

Παρατηρώντας το ενδιαφέρον των παιδιών για τις πολύχρωμες κάρτες, σκέφτηκε ότι ίσως κάποια στιγμή αποκτούσαν συλλεκτική αξία και αποφάσισε να αγοράσει ορισμένα ολοκληρωμένα σετ.

Μάλιστα, προμηθεύτηκε μέρος της συλλογής από πωλητή στη Μαλαισία μέσω της πλατφόρμας eBay, χωρίς να γνωρίζει αν η αγορά του θα είχε τελικά κάποιο οικονομικό όφελος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα από τα σετ, για το οποίο είχε πληρώσει μόλις 300 λίρες, πωλήθηκε στη δημοπρασία έναντι 75.000 λιρών.

Οι κάρτες παρέμειναν προσεκτικά τοποθετημένες στις ειδικές θήκες τους, αρκετές ακόμη σφραγισμένες, και κατέληξαν στη σοφίτα όταν ο γιος του έχασε το ενδιαφέρον του για το παιχνίδι.

Εκεί παρέμειναν ξεχασμένες για περίπου μιάμιση δεκαετία.

Ο συνταξιούχος άρχισε να υποψιάζεται την πραγματική τους αξία όταν διάβασε σε τοπική εφημερίδα ότι μία και μόνο κάρτα Pokémon είχε πωληθεί για περισσότερες από 6.000 λίρες.

Τότε αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικούς για να εκτιμήσουν τη συλλογή του.

«Όλοι μιλούν για θησαυρούς που μπορεί να κρύβονται στις σοφίτες. Στη δική μου περίπτωση, αυτό συνέβη πραγματικά», ανέφερε ο ίδιος, περιγράφοντας την απρόσμενη εξέλιξη.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εκτιμητές

Η εμφάνιση της συλλογής στον οίκο Ewbank's προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους έμπειρους εκτιμητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα 42 σετ βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Τζέιμς Σπούνερ, επικεφαλής του τμήματος συλλεκτικών καρτών, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δυσκολεύτηκε να πιστέψει την ποιότητα και την πληρότητα του υλικού που είχε μπροστά της.

Το ενδιαφέρον των συλλεκτών αποδείχθηκε τεράστιο, με προσφορές να καταφθάνουν από διάφορες χώρες και τις τιμές να ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το πιο περιζήτητο κομμάτι της δημοπρασίας ήταν το «Legendary Collection Complete Master Set», το οποίο περιλάμβανε και μία κάρτα Charizard σε σχεδόν άριστη κατάσταση.

Παρότι η αρχική εκτίμηση της αξίας του κυμαινόταν μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών, η τελική τιμή πώλησης εκτοξεύθηκε στις 100.000 λίρες.

Δημοπρασία που έσπασε τα ρεκόρ

Ο Άντριου Γιούμπανκ, επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά τη διαδικασία, περιέγραψε μια ημέρα γεμάτη ένταση και συνεχείς εκπλήξεις.

Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον από αγοραστές σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς σπάνια εμφανίζεται στην αγορά μια τόσο ολοκληρωμένη και καλοδιατηρημένη συλλογή.

Η δημοπρασία αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη στην ιστορία των περισσότερων από 30 χρόνων λειτουργίας του οίκου.

Μάλιστα, το ποσό των 1,56 εκατομμυρίων λιρών ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο βρετανικό ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις στις 9 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, όταν δημοπρασία της Stanley Gibbons είχε συγκεντρώσει 872.000 λίρες.

Για τον συνταξιούχο διακοσμητή, πάντως, η ιστορία είχε ένα απρόσμενα ευτυχές τέλος. Μια αγορά που έκανε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, περισσότερο από περιέργεια και με την ελπίδα μιας μελλοντικής επένδυσης, αποδείχθηκε αρκετή για να τον μετατρέψει σε εκατομμυριούχο.

Με πληροφορίες από BBC, Lifo.gr