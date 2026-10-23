Μυρίζει άσχημα το πλυντήριο πιάτων; Το σημείο που ξεχνάμε να καθαρίσουμε και γεμίζει υπολείμματα τροφών

Η αιτία μπορεί να βρίσκεται στο φίλτρο, ένα μικρό εξάρτημα στον πυθμένα του πλυντηρίου, το οποίο συγκρατεί υπολείμματα τροφών και άλλα σωματίδια κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Με την πάροδο του χρόνου, λίπη και μικρά κομμάτια φαγητού συσσωρεύονται στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν δεν απομακρυνθούν, μπορούν να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές, να επηρεάσουν την αποστράγγιση του νερού και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της πλύσης.

Το καλό νέο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο καθαρισμός μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς τεχνικό.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο και έχει κρυώσει. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και εντοπίστε το φίλτρο στο κέντρο ή στο κάτω μέρος της συσκευής, ανάλογα με το μοντέλο.

Στα περισσότερα πλυντήρια, το φίλτρο αφαιρείται με μια απλή περιστροφική κίνηση. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στον μηχανισμό.

Ξεπλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο χλιαρό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τα κολλημένα υπολείμματα. Αποφύγετε τα σκληρά συρμάτινα σφουγγάρια, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το πλέγμα.

Στη συνέχεια, ελέγξτε την περιοχή γύρω από το φίλτρο για τυχόν υπολείμματα τροφών ή ξένα αντικείμενα. Επανατοποθετήστε το προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

Για τη γενικότερη συντήρηση, μπορείτε να πραγματοποιείτε περιοδικά έναν κύκλο καθαρισμού με άδειο πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ειδικό προϊόν κατάλληλο για τη συσκευή και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα λάστιχα της πόρτας, όπου μπορεί να παραμένουν υγρασία και υπολείμματα. Ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί είναι συνήθως αρκετό για τον καθαρισμό τους.

Η συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου εξαρτάται από το μοντέλο και τη χρήση, ωστόσο ένας έλεγχος περίπου κάθε δύο εβδομάδες είναι μια χρήσιμη συνήθεια.

Εάν, παρά τον καθαρισμό, η δυσάρεστη μυρωδιά επιμένει ή παραμένουν νερά στον πυθμένα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην αποχέτευση ή σε άλλο εξάρτημα και να χρειάζεται τεχνικός έλεγχος.

Μια μικρή συνήθεια συντήρησης μπορεί να αποτρέψει τις δυσάρεστες οσμές και να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του πλυντηρίου για περισσότερα χρόνια.