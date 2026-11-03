Γνωρίζοντας την Αρκαδία: Από τα καστανοχώρια του Πάρνωνα στην Αρκαδική Ριβιέρα (φώτος + βίντεο)

Το ταξίδι μας ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, με αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας και προορισμό την Αθήνα. Από εκεί επιβιβαστήκαμε σε λεωφορείο και ακολουθήσαμε τη διαδρομή προς Πελοπόννησο, με τελικό προορισμό το Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, το οποίο θα αποτελούσε τη βάση μας για μερικές μέρες. Η συμμετοχή μας σε αυτή την ξεχωριστή εκδρομή πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την Αρκαδία, την ιστορία, τις παραδόσεις και, πάνω απ' όλα, τους ανθρώπους της.

Στη διαδρομή κάναμε μια πρώτη στάση στον Ισθμό της Κορίνθου, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την εντυπωσιακή Διώρυγα της Κορίνθου. Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της Ελλάδας, το οποίο ακόμη και μέσα από φωτογραφίες, δύσκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί το πραγματικό του μέγεθος.

Φθάνοντας στο Παράλιο Άστρος, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Βόρειας Κυνουρίας, τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και πήραμε μια μικρή ανάσα από το ταξίδι. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ημέρας, όμως, μας περίμενε το βράδυ.

Όταν η κυπριακή κουζίνα συναντά την τσακώνικη

Και αυτό γιατί η πρώτη μας βραδιά στην Αρκαδία είχε άρωμα… Κύπρου και Τσακωνιάς!

Σε μια ξεχωριστή γαστρονομική συνάντηση που είχε ετοιμάσει για εμάς η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας, δύο γυναίκες ανέλαβαν να μας μυήσουν στις παραδοσιακές γεύσεις των τόπων τους. Η κυρία Ελένη Μάνου παρουσίασε συνταγές της τσακώνικης κουζίνας, ενώ η κυρία Χρύσω Λεφού έφερε στο τραπέζι αγαπημένες γεύσεις της κυπριακής παράδοσης.

Το ενδιαφέρον ήταν πως δεν μείναμε απλοί θεατές. Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες, σηκώσαμε μανίκια και μπήκαμε και οι υπόλοιποι στην κουζίνα! Με την καθοδήγησή τους ετοιμάσαμε μελιτζανοσαλάτα, μαραθόπιτα, παραδοσιακά μακαρόνια του σκλινιτζιού και χοιρινό με κάστανα και ρεβίθια.

Ανάμεσα σε κατσαρόλες, υλικά και συνταγές, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουμε κουβέντες και, φυσικά, να δοκιμάσουμε όσα ετοιμάσαμε. Ήταν ένας όμορφος τρόπος να διαπιστώσουμε πόσα κοινά μπορεί να έχουν δύο τόποι μέσα από τη μαγειρική τους παράδοση.

Η βραδιά, όμως, δεν τελείωσε με το φαγητό. Σε συνεργασία με τον σύλλογο «Ξένιος Κύνουρος» Ανατολικής Αρκαδίας, ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς.

Και κάπου εκεί, από θεατές γίναμε όλοι μια παρέα. Σηκωθήκαμε από τα τραπέζια, μπήκαμε στον χορό και χορέψαμε όλοι μαζί, κλείνοντας την πρώτη μας ημέρα με τον πιο όμορφο τρόπο.

Καστάνιτσα: Ένα ολόκληρο χωριό γιορτάζει το κάστανο

Η δεύτερη ημέρα του ταξιδιού μας ήταν αφιερωμένη στο φθινόπωρο και σε έναν από τους πιο γραφικούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Μετά το πρωινό, αφήσαμε πίσω μας το Παράλιο Άστρος και ανηφορίσαμε προς τον Πάρνωνα, με προορισμό την Καστάνιτσα και την καθιερωμένη Γιορτή του Κάστανου.

Η διαδρομή από μόνη της άξιζε τον κόπο. Όσο ανεβαίναμε στο βουνό, το τοπίο άλλαζε, με τις καστανιές, τα έλατα και τα φθινοπωρινά χρώματα να κυριαρχούν. Φτάνοντας στην Καστάνιτσα, καταλάβαμε γιατί θεωρείται ένα από τα ομορφότερα χωριά της περιοχής. Πέτρινα πυργόσπιτα, στενά πλακόστρωτα δρομάκια, πολύχρωμα παράθυρα και περιποιημένες αυλές συνθέτουν την εικόνα αυτού του παραδοσιακού οικισμού, που είναι και ο αρχαιότερος της Τσακωνιάς.

Εκείνη την ημέρα, όμως, το μικρό χωριό είχε γεμίσει ζωή. Η ετήσια Γιορτή του Κάστανου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με επισκέπτες να κατακλύζουν τα στενά και τους κατοίκους να υποδέχονται τον κόσμο με τοπικές γεύσεις και παραδοσιακή μουσική.

Και όταν λέμε Γιορτή του Κάστανου, το εννοούμε! Το κάστανο βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Από τηγανητό ψωμί με σάλτσα κάστανου μέχρι μάφιν και cinnamon rolls με κάστανο, οι πάγκοι ήταν γεμάτοι με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες. Μαζί τους, τοπικό μέλι και διάφορα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.

Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η φιλοξενία των κατοίκων. Σε ένα σημείο της γιορτής είχαν στηθεί δύο περίπτερα, όπου προσφέρονταν δωρεάν στους επισκέπτες ζεστό τσάι, κάστανα και σούπα τραχανά. Μια απλή αλλά όμορφη πρωτοβουλία, που μας έδωσε μια ακόμη γεύση από την αυθεντική φιλοξενία του τόπου.