Τα πιο εύκολα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, τραγανά και αρωματικά, έτοιμα να γεμίσουν το σπίτι με άρωμα κανέλας και βανίλιας.
Χριστουγεννιάτικα μπισκότα κανέλας που μοσχοβολούν γιορτές
- Ανακατεύουμε 250 γρ. αλεύρι, 125 γρ. βούτυρο, 100 γρ. ζάχαρη, ένα αυγό, ένα κουταλάκι κανέλα και λίγη βανίλια μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.
- Ανοίγουμε τη ζύμη, κόβουμε με χριστουγεννιάτικα κουπ πατ και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 10 έως 12 λεπτά.
- Αφήνουμε να κρυώσουν και διακοσμούμε με ζάχαρη άχνη ή γλάσο.
Καλή όρεξη!
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