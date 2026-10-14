Πέραν των 51.000 επισκέψεων στα εφημερεύοντα: Περισσότερες από τις μισές αφορούν παιδιά - Η πόλη με τη μεγαλύτερη αύξηση

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΟΑΥ, την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 51.503 επισκέψεις. Από αυτές, οι 28.820 έγιναν σε προσωπικούς ιατρούς για παιδιά και οι 22.683 σε προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων. Δηλαδή, το 56% αφορούσε παιδιατρικές επισκέψεις και το 44% ενηλίκους. Οι αριθμοί αποτυπώνουν επισκέψεις, όχι κατ’ ανάγκην διαφορετικούς πολίτες, αφού ένας δικαιούχος μπορεί να εξυπηρετήθηκε περισσότερες φορές.

Η αύξηση και ο ρόλος των παιδιάτρων

Το 2023 οι επισκέψεις ανήλθαν σε 12.185: 6.609 σε παιδιάτρους και 5.576 σε προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων. Έναν χρόνο αργότερα αυξήθηκαν στις 13.840, με 8.024 παιδιατρικές και 5.816 επισκέψεις ενηλίκων. Το 2025 καταγράφηκαν 15.168 επισκέψεις, εκ των οποίων 8.399 σε παιδιάτρους και 6.769 σε ιατρούς ενηλίκων. Πρόκειται για αύξηση 24,5% σε σύγκριση με το 2023, που αντιστοιχεί σε 2.983 επιπλέον επισκέψεις μέσα σε δύο χρόνια.

Για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ο ΟΑΥ καταγράφει 10.310 επισκέψεις, από τις οποίες 5.788 σε παιδιάτρους και 4.522 σε ιατρούς ενηλίκων. Ο αριθμός δεν μπορεί να συγκριθεί απευθείας με τα προηγούμενα έτη, καθώς αφορά μόνο την περίοδο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σταθερό χαρακτηριστικό όλων των ετών παραμένει η μεγαλύτερη χρήση των εφημερευόντων από παιδιά σε σύγκριση με τους ενηλίκους. Από το 2023 μέχρι το 2025, οι παιδιατρικές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 1.790 και των ενηλίκων κατά 1.193. Η κατανομή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι οι οικογένειες αξιοποιούν περισσότερο τη συγκεκριμένη επιλογή φροντίδας, χωρίς όμως να γνωρίζουμε πόσοι δικαιούχοι θα μπορούσαν να την επιλέξουν αλλά τελικά στρέφονται αλλού.

Πέντε επαρχίες, διαφορετικές ταχύτητες

Πίσω από το παγκύπριο σύνολο, όμως, κρύβονται σημαντικές αποκλίσεις. Το 2025 η Λευκωσία βρέθηκε πρώτη με 3.809 επισκέψεις, ακολουθούμενη από την Πάφο με 3.623, τη Λάρνακα με 3.385 και την Αμμόχωστο με 3.114. Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν μόλις 1.237 επισκέψεις, αριθμός περίπου τρεις φορές μικρότερος από εκείνον της Λευκωσίας.

Η Πάφος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2023 έως το 2025, κατά 57%, καθώς οι επισκέψεις ανέβηκαν από 2.307 σε 3.623. Στην Αμμόχωστο αυξήθηκαν από 2.098 σε 3.114, δηλαδή κατά 48,4%, ενώ στη Λάρνακα η άνοδος έφτασε το 23%. Αντίθετα, στη Λεμεσό η αύξηση περιορίστηκε στο 6,5%, από 1.161 σε 1.237 επισκέψεις. Η Λευκωσία, παρότι διατηρεί την πρώτη θέση, παρουσίασε οριακή μείωση 1,5% σε σχέση με το 2023.

Ενδεικτικά, στην Πάφο οι 2.159 από τις 3.623 επισκέψεις του 2025 έγιναν σε παιδιάτρους, ενώ στη Λεμεσό οι αντίστοιχες επισκέψεις ήταν μόλις 648. Οι διαφορές θέτουν ερωτήματα για την αξιοποίηση της υπηρεσίας, δεν αρκούν ωστόσο για να αποδειχθεί ότι οφείλονται σε ελλιπή ενημέρωση. Για ασφαλή συμπεράσματα απαιτούνται στοιχεία και για τη διαθεσιμότητα, τη στελέχωση και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των ιατρείων ανά επαρχία. Δεν υπάρχουν, επίσης, στα συγκεκριμένα δεδομένα, αριθμοί που να επιτρέπουν σύγκριση με τις προσελεύσεις στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).

Τρέχει εκστρατεία ο ΟΑΥ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΑΥ προχωρεί σε εκστρατεία ενημέρωσης για τις Υπηρεσίες Εφημερίας Προσωπικών Ιατρών. Η υπεύθυνη του Τμήματος Επικοινωνίας του οργανισμού, Αλεξία Μακρίδου, επισημαίνει σε δηλωσεις της στον «Π» ότι, παρά την αύξηση των επισκέψεων, χρειάζεται να διευρυνθεί η ενημέρωση των δικαιούχων. Όπως εξηγεί, η εκστρατεία απαντά σε τρία πρακτικά ερωτήματα, πότε λειτουργούν οι υπηρεσίες, ποια περιστατικά εξυπηρετούν και πώς διευθετείται ραντεβού. «Θέλουμε ο πολίτης να γνωρίζει πού να απευθύνεται και ποια διαδικασία να ακολουθεί», τονίζει, με ζητούμενο την ευκολότερη πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα που δικαιούται μέσω του ΓεΣΥ.