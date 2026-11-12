Διαβήτης: Στόχος η έγκαιρη διάγνωση και δράση

Σε ανακοίνωσή της, η Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF), ο σακχαρώδης διαβήτης επηρεάζει 590 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.

«Οι μελέτες δείχνουν ότι ένας στους δύο ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 διαγιγνώσκεται μαζί με την πρώτη επιπλοκή, επομένως η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική», σημειώνει η Εταιρεία.

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Early action on diabetes» – «Έγκαιρη δράση για τον διαβήτη». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να εντοπίζεται αποτελεσματικότερα ο σακχαρώδης διαβήτης στα αρχικά στάδια στο 80% των ασθενών και να ρυθμίζεται ικανοποιητικά η αρτηριακή πίεση στο 80% αυτών.

Η Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου τονίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με σωστή ενημέρωση του κοινού, ιδιαίτερα των ομάδων υψηλού κινδύνου, για τα συμπτώματα. Καθοριστικοί είναι επίσης οι περιοδικοί έλεγχοι βάσει προγραμμάτων πρόληψης που υιοθετούνται από τα συστήματα υγείας, καθώς και η άμεση πρόσβαση σε θεραπείες που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην πρόληψη των επιπλοκών.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προώθησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, με την εκπαίδευση να αρχίζει από μικρές ηλικίες.

Στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η γρήγορη εμφάνιση των συμπτωμάτων καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την έγκαιρη διάγνωση, πριν το άτομο οδηγηθεί σε διαβητική κετοξέωση, μια οξεία επιπλοκή.

Η Εταιρεία επισημαίνει ότι η πολιτεία, η κοινωνία, οι επαγγελματίες υγείας και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη δράση για τον διαβήτη, μέσα από την ορθή ενημέρωση των πολιτών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε προληπτικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

«Στον σακχαρώδη διαβήτη ο χρόνος είναι πολύτιμος και η αδράνεια για γρήγορη διάγνωση και ορθή διαχείριση κοστίζει και οδηγεί σε μη αντιστρέψιμες καταστάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ