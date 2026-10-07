Μαρίνα Νικολάου: «Όχι σε άλλες κεραίες στο Ακρωτήρι»

Η κ. Νικολάου επανέλαβε τη διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τις οποίες το κόμμα χαρακτηρίζει κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ προβάλλει αυτή τη θέση με δράσεις εντός και εκτός Κύπρου.

Για το σχέδιο εγκατάστασης νέων κεραιών, η βουλεύτρια σημείωσε ότι η περιοχή είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη και ευάλωτη. Υποστήριξε επίσης ότι οι Βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως ορμητήριο εναντίον γειτονικών λαών και ότι, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους και του λαού.

Η κ. Νικολάου έθεσε ερωτήματα για την έκταση του σχεδιασμού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αρχικά ο Δήμος Κουρίου είχε ενημερωθεί για την εγκατάσταση 20 νέων κεραιών και την απομάκρυνση 18 υφιστάμενων. Στη συνέχεια, κατά την ενημέρωση του δημάρχου, παρουσιάστηκε πολύ μεγαλύτερος σχεδιασμός: 68 κεραίες στην πρώτη φάση και άλλες 68 στη δεύτερη. Έγινε επίσης αναφορά σε τρίτη φάση, καθώς και σε νέα κτίρια και επεκτάσεις υφιστάμενων υποδομών.

Το ΑΚΕΛ ζήτησε να εκπονηθούν επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες θα εξετάζουν τόσο τις επιπτώσεις κάθε νέας εγκατάστασης ξεχωριστά όσο και τις σωρευτικές επιπτώσεις των υφιστάμενων και νέων υποδομών.

Η βουλεύτρια υπογράμμισε την ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία της περιοχής, σημειώνοντας ότι η Αλυκή Ακρωτηρίου αποτελεί περιοχή Ramsar και Natura 2000. Όπως ανέφερε, η προστασία του οικοσυστήματος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.

Η κ. Νικολάου καλωσόρισε τις ενέργειες του Δήμου Κουρίου και τη θεσμοθέτηση μηχανισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος θα συντονίζει τις ενέργειες εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατέληξε ότι το ζήτημα συνδέεται με τη διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για κατάργηση των Βρετανικών Βάσεων και αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου, προσθέτοντας ότι η εγκατάσταση νέων στρατιωτικών υποδομών επαναφέρει το ευρύτερο ζήτημα του ρόλου και της παρουσίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ