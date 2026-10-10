Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10), κοντά στην κοινότητα Τρεμιθούσας, στην επαρχία Πάφου, θέτοντας σε κινητοποίηση τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
Πυρκαγιά στην Τρεμιθούσα της Πάφου: Ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις – Στη μάχη και πτητικά μέσα
Εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Δασικούς Σταθμούς Παναγιάς, Γεροσκήπου και Δρούσειας να ανταποκρίνονται στο περιστατικό.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Δασικούς Σταθμούς Παναγιάς, Γεροσκήπου και Δρούσειας να ανταποκρίνονται στο περιστατικό.
Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή πτητικών μέσων, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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