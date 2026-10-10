Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, σε παράνομο σκυβαλότοπο κοντά στην κοινότητα Περιστερώνας, στην επαρχία Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα Πάφου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:18 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:40, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησε ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών, με πλήρωμα τριών ατόμων.
Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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