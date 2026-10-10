Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε παράνομο σκυβαλότοπο στην Περιστερώνα Πάφου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:18 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:40, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησε ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών, με πλήρωμα τριών ατόμων.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.