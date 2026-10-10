Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55 το Σάββατο, πλησίον της κοινότητας Τρεμιθούσας, στην επαρχία Πάφου, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεσή της. Σημειώνεται πως απετράπη η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες κατοικίες.
Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή της Τρεμιθούσας στην Πάφο
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πτητικά μέσα και προωθητής γαιών του Τμήματος Δασών.
Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε αργάκι με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές κατασβέσεις, με τα συνεργεία να μεταφέρουν σωλήνες νερού στα δυσπρόσιτα σημεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήρως οι εστίες της πυρκαγιάς.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Δασικούς Σταθμούς Παναγιάς, Γεροσκήπου και Δρούσειας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πτητικά μέσα και προωθητής γαιών του Τμήματος Δασών.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν επιπρόσθετα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την έκταση της ζημιάς.
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